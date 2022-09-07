連鎖餐飲集團六角(2732)受惠全球疫後經濟復甦迅速、「Chatime日出茶太」海外展店效益顯現，2022年8月合併營收登近19月高點。隨著前三季全球已新展逾150家，集團力拚全年淨增達200家目標，在營運動能多箭齊發下，下半年營運可望優於上半年。

而六角看好全球疫後島嶼旅遊觀光需求與國際推廣力道提升，攜手帛琉總統家族Surangel & Sons集團插旗帛琉，於市區大型超市Surangel Supercenter Airai開出「Chatime日出茶太」帛琉首店已於5日正式開幕，為國際環島策略再下一城。

六角公布2022年8月自結合併營收4.05億元，較7月3.74億元成長8.24％、較去年同期3.2億元成長達26.66％，創去年1月以來近19月高點。累計前8月合併營收27.97億元，較去年同期26.76億元成長4.52％，續創僅次於2019年的同期次高。

六角表示，集團自年初積極展開海外品牌擴張，已逐漸展現效益。其中「Chatime日出茶太」今年新開發市場聚焦歐洲，包括瑞士、瑞典、芬蘭、愛爾蘭等國，以及東帝汶、保加利亞、埃及、尼泊爾、伊拉克、民主剛果、沙烏地阿拉伯等新興地區，新拓展市場均達預期效益。

其中，六角澳洲子公司Chatime Group今年已新展15家店，使門市數在8月突破150家里程碑，預計全年可望新展達35家，加上快速消費品（FMCG）產品線已成功上架Woolworths及Coles兩大龍頭超市，預期今年澳洲市場將是帶動集團重返成長軌道最重要引擎之一。

而六角帛琉首店開幕首日營收達新台幣5.5萬元、銷售總杯數525杯，主要客群為學生年輕群族，集團看好每月單店營收逾百萬可期，未來規畫在帛琉第一大城柯羅（Koror）開設二店，持續搶攻旅遊市場商機。

六角董事長王耀輝表示，在外貿協會牽線下，集團去年初與帛琉總統家族合作，但隨後即因全球疫情升溫而暫緩，在歷時1年多後終於順利開出「Chatime日出茶太」帛琉首店、並創下銷售佳績。同時，珍奶始終是最受歡迎品項，帛琉開幕首日銷售達逾5成。

六角表示，在印尼450家、菲律賓160家，及歐美、澳洲、馬來西亞超過百店經濟規模挹注下，「Chatime日出茶太」全球展店持續加速，前三季已新展逾150家，將力拼全年淨增200家目標，配合「段純貞」海外目標展店達10家，可望帶動下半年營運優於上半年。