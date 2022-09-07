CNN報導，中國以無止盡的病毒檢測與封控措施為特色的嚴格清零防疫政策已經重創其經濟並損害企業獲利，但病毒檢測公司卻因禍得福，坐擁巨大的「疫」外之財。

由於北京當局堅持清零政策，新冠病毒檢測和診斷公司在疫情期間大發利市。中國政府曾表示，從疫情爆發到2022年4月，該國已經進行了115億次新冠病毒檢測。從那時起，由於疫情開始升溫，這個數字可能已大幅攀升，根據中國東吳證券最近發布的報告，從4月到6月這3個月裡，中國可能又進行了108億次新冠病毒檢測。

CNN報導指出，中國12家主要新冠病毒檢測公司最近陸續發布上半年業績，其營收和淨利都呈現爆炸式增長。

九安醫療（Andon Health）上半年淨利暴增27,728%，達到152.4 億元人民幣（約22億美元），創下中國上市公司最大的獲利增幅。其營收更較去年同期成長3,989%。

該公司的新冠病毒檢測試劑不僅內銷，也做外銷，除了受惠於中國國內積極進行檢測，也受益於來自美國巨大的需求。其iHealth Lab 最近獲得美國政府的抗原快篩試劑供應合約。

受惠於全球新冠病毒檢測市場的強勁需求，安旭生物（Assure Tech）上半年淨利成長1,324%。

其他試劑製造商上半年淨利增長介於55%～376%。

沒完沒了的新冠病毒檢測、政府反復地強制封控，以及嚴格的邊境管控已經重創中國經濟，其第二季國內生產毛額（GDP）僅微增0.4%，創下兩年多以來最疲弱的增長。主要投資銀行都已經下修中國今年GDP成長預測，認為該全球第二大經濟體今年恐怕連3字頭都保不住，這個數字遠低於中國政府今年早些時候設定的增長5.5%目標。

中國企業亦遭逢史上罕見的獲利衰退。在上海、深圳和北京上市的4,800家企業中，超過一半其上半年淨利下滑，幾乎與2020年初疫情剛爆發時一樣淒慘，當時大多數上市公司都發布了其歷來最難看的財報。

中國經濟已經因為房市崩盤受重創，而這些病毒檢測成本可能使該國的公共財政雪上加霜。北京當局已明確表示，各省與市政府必須承擔常態式新冠病毒檢測費用。

根據高盛今年早些時候的估算，假設佔中國總人口30%的大城市每周進行兩次新冠病毒檢測，那麼從5月到年底，這些檢測的直接成本可能達到2000億元人民幣（約301億美元）。而如果剩餘的70%人口也進行病毒檢測，再加上設立檢測站和隔離中心所需的成本，政府要負擔的相關成本將進一步攀升。