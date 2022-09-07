隨著天然氣和電價飆升，今年冬天，歐洲許多家庭正在轉向木柴作為替代暖氣來源。 但隨著需求暴增加上俄羅斯的木柴被歐盟禁止而短缺，導致價格暴增2倍至2.5倍，可能使得經濟能力較差的人在今年冬天寒冷中凍死，因為他們一般依賴燒木柴取暖過冬。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）7日報導歐洲生質能源（Bioenergy Europe）發言人表示：「談到木柴的話，目前大多數歐盟成員國都面臨短缺，德國和比利時等國家的木柴價格增長了約2.5倍。」另稱，能源價格的上漲導致許多歐盟公民轉向這種能源。

Firewood prices, shortages spell cold winter for Europe’s poorest https://t.co/7tjphr86Rj — EURACTIV (@EURACTIV) September 7, 2022

自2022年7月起，歐盟禁止進口用於能源生產的俄羅斯的木柴顆粒燃料（Pellet Fuel）生效，而同時對俄木材進口實施的制裁也導致了供應短缺和高價格，在整個木柴相關供應鏈中產生了漣漪效應。

整個歐洲都可以看到價格飛漲，但對中歐和東歐地區來說衝擊更大，因為這些國家許多家庭，特別是低收入家庭，都依賴生質燃料取暖。對此綠色和平組織負責調研歐盟氣候的帕斯托雷利（Silvia Pastorelli）指出「能源貧困是今年的主要危險，人們會死去。各國政府和歐盟首先必須保護他們，並在可能的情況下採取措施，提升家庭在未來幾年的抗性。」

A dramatic rise in Google searches for firewood and coal in Europe could signal turmoil for the markets this winter. https://t.co/Ua8BAYcFVh — Crain's New York (@CrainsNewYork) September 1, 2022

2022年5月，價格已經衝擊了匈牙利、保加利亞和羅馬尼亞，那裡有很大比例的低收入家庭用木柴加熱房屋。在保加利亞，大約有一半的家庭在冬天是使用木柴，因為它是最便宜和最容易獲得的燃料，1立方公尺的木柴從2021年的40至50歐元增加到約100至150歐元，具體取決於地區。

而且，雖然匈牙利統計局（KSH）的最新資料顯示，在入侵烏克蘭期間，統一鋸木柴的價格保持穩定，但當地媒體報道表明，短缺和價格上漲超過50%，預計將進一步上漲。

8月，民間社會組織匈牙利人類適居組織（Habitat for Humanity Hungary）表示，除非政府花更多錢補貼木柴，並採取具體措施防止私人囤貨行為，否則可能會出現「災難性事態。」，而波蘭、斯洛伐克木柴也漲了一倍

「近幾個月來，家庭需求大幅增加。」 負責斯洛伐克國有森林的公司發言人德布納羅娃（Marína Debnárová）說：「一些排程倉庫，排隊名單滿載到年底。」

這個問題還超出了歐盟對阿爾巴尼亞、科索沃和塞爾維亞的範圍，那裡的政府領導已經呼籲歐盟幫助應對迫在眉睫的能源危機。例如，在阿爾巴尼亞，一些山區依靠木柴來度過寒冷的冬天，1立方米的木材目前以高達60歐元（近新台幣1800元）的價格出售，高於兩年前的34歐元（近新台幣1020元）。當地民眾表示：「非補助戶很難負擔起這樣的價格，即使是普通人也負擔不起，他也被迫負債。」

塞爾維亞大約100萬戶家庭使用木柴，超過11萬戶使用木柴顆粒燃料，自8月13日以來，價格上漲了15%。根據官方資料，僅在6月至7月期間，鄰國科索沃的價格就飆升了7.4%。

許多政府正在採取行動保護國內家庭，包括禁止出口和開放允許砍伐更多樹木，但人們同時也開始擔心非法伐木暴增。雖然非法伐木是一種犯罪，但這個問題很難有效管理。此外，匈牙利政府還限制了木柴出口。 雖然還不是徹底的禁令，但它賦予政府控制出口的權力，首要為社會和公共服務購買燃料的權利，並有可能完全停止出口。

與此同時，週五，波蘭批准了所謂的每戶1000茲羅提（近新台幣6360元）的木材津貼，以幫助該國多達200萬個家庭在冬天燃燒木材。

在斯洛伐克，對供應的恐慌導致了出口禁令的呼籲，但農業部排除了這一點。 然而，斯洛伐克共和國森林最近宣佈，他們將根據不斷增長的需求為人們開放儲備，以便人們可以在公司員工的監督下從某些地區採伐木材。

關於木質能源的可持續性，正在進行辯論。 歐洲生物能源公司認為，它是一種可再生能源，將有助於提高歐洲的能源獨立性。然而，環境組織對此持批評態度，並警告生物質能源釋放的碳排放的影響。 再生能源規範中規定了生質能源應納入可再生能源的可持續性標準，該指令目前正在修訂中。