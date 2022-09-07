現代人越來越重視身體健康，不乏聽到器官養生等觀念，其實每個器官的最佳排毒時間都不同。中醫師謝彌堅提到，一天24小時可分成不同時段，讓各個器官進行排毒，而且睡眠充足、做好排毒，能使內臟保持年輕，另外他還分享保護器官的各種食物。

肝臟最佳排毒時間為「凌晨1點~3點」，若出現皮膚蠟黃、長蜘蛛痣、臉色黯沉及消化道不適等症狀時，代表肝臟不健康，建議平時多吃綠色蔬菜，例如花椰菜、檸檬、綠豆、芭樂及奇異果等，有護肝效果；心臟排毒時間為「上午11點~下午1點」，心臟不佳易出現胸悶、心悸、頭暈、易疲勞及腳水腫，平時可多吃黑芝麻、大蒜、毛豆、酪梨、核桃、多脂魚類及黃豆等。

脾臟則是「早上9點~11點」，出現口臭、臉上長斑、鼻翼發紅及胃熱等，就要擔心是脾臟健康不佳，可以多吃酸性食物或黃色食物，比如胡蘿蔔、地瓜、南瓜；肺臟是「凌晨3點~5點」，假若出現皮膚灰暗、情緒差、慢性咳嗽、胸痛等症狀，要多吃白葡萄、白蘿蔔、山藥、鮭魚、南瓜、堅果、芭樂及蘋果等。

最後是腎臟「清晨5點~7點」，如果出現水腫、呼吸聞到金屬味、畏寒、疲勞想睡，須多吃蔓越莓、藍莓、葡萄、高麗菜、大蒜及小黃瓜等，而且要多喝水。不過現代人生活壓力大，而且幾乎餐餐外食，除了適時休息、少熬夜外，睡覺時間要規律，均衡飲食，少吃高油、高糖、高熱量，並搭配規律運動，適時補充水分，才能讓身體保持健康。