記者會主持人阿Ken（左）欣賞安心亞的馬甲線。（羅永銘攝）

主持人阿Ken（左）稱讚安心亞身材好，是最佳代言人。（羅永銘攝）

安心亞今（7日）向正在拍攝中的《牛車來去》劇組告假，以一身雪白低胸纖腰褲裝，亮麗出席瘦身產品記者會，這是她今年繼滑鼠、涼感衣後接下的第9支廣告，粗估吸金2000萬元。下周即將生日的她，被問到今年生日願望？她說，「我殺青後要先維繫友情，拍戲都沒辦法跟朋友約，聚會都不能去」，表示夏和熙、黃薇渟多次約她都被拒絕，這兩三個月已經沒有人要約她了。

安心亞最近都在台南拍戲，中秋節也沒有放假，打算收工後在飯店烤肉、吃月餅。18日是她的生日，被問到今年生日怎麼過，她說「等（拍戲）班表，暫時先忘了自己」。她最近因為忙於拍戲，沒時間運動，目前腰圍25吋，體脂21-22，她說，會在洗澡時看鏡子裡自己全裸的樣子，覺得整個體態好看就好，最滿意的部位是腰，因為還是有馬甲線，「最近拍戲比較少運動，還能維持這樣不錯了！」

除了每週固定主持《同學來了》，安心亞年底前還有1部電影、2部戲劇作品要上檔，人氣炙手可熱，如此忙碌的行程也讓她暫時不去想談戀愛的事，她說，單身可以專心工作拍戲，而且連友情很難維繫了，愛情更難。至於好友納豆腦部手術後尚未歸隊《同學來了》，安心亞說，他還是想要多休息一下，兩人私下有約吃飯，「他最近還滿放鬆的享受玩樂狀況非常好。」