疫情持續肆虐逾2年，全球抗疫步履維艱，台灣確診人數截至9月5日超過500萬人，全國第一線防疫人員堅守崗位，與病毒鬥志也鬥智，其中，嘉義縣政府在防疫戰場上與人民並肩作戰，每日不辭勞苦召開記者會，說明防疫新進度；全縣疫苗施打1劑以上覆蓋率近9成，關懷中心截自7月底累計通話量30萬通等等，種種作為皆為了守住最愛的「嘉」園。

嘉義戰「疫」不停歇 開啟後疫最「嘉」新生活

疫情延燒至今，醫療體系經歷亮紅燈、恐慌與紛爭，但在逆境下，人性光輝卻更顯亮眼。為了防堵疫情擴散，全國第一線人員皆堅守崗位，乘載非常人所能承受的高壓，但為了重拾昔日安穩，第一線人員毫無退縮，再加上人民的大力支持與配合，如今趨於平穩的生活全歸功於每一人。

在防疫戰場上，嘉義縣政府也盡心盡力。為掌握最新疫情資訊，長期不間斷蒐集、整理資料；縣長每日召開記者會，說明防疫最新進度；18鄉鎮市首長進行視訊會議達成防疫共識；環保清潔人員為守護公共環境衛生，犧牲假期堅守崗位；且為降低染疫重症率，全縣疫苗施打1劑以上覆蓋率近9成，成為本島第1、全國第4。

嘉義縣長翁章梁每日召開記者會說明最新防疫進度。(圖／截取自youtube)

此外，嘉義縣提供接種服務之合約院所及衛生所共31家、全縣視訊診療院所高達89家、啟動社區篩檢站；關懷中心動員500人輪番進駐，進行雙向關懷，截自7月底累計通話量達30萬通，提供人民最強的庇護傘；嘉義縣防疫車隊累計派車4690車次、本縣58家送藥到宅藥局總計服務超過1萬人，顯示嘉義縣與人民站在同一陣線，以及強而有力的防疫決心。

勤洗手、戴口罩及保持社交距離，不再是防疫口號，而是內化成後疫新生活的一部份。看見曙光的新生活，不僅是第一線人員的功勞，亦是你我一同努力的果實，過程雖然艱辛苦澀卻也幸福。嘉義縣長翁章梁表示，感謝每一位防疫英雄，認為這是屬於大家的一場光榮戰役，雖然目前還不算完全勝利，但只要一同攜手努力，終究能夠看見希望的曙光。

(嘉義縣政府廣告)