曾姓特斯拉轎車車主4月1日前往位在內湖的維修廠，不慎倒車撞擊後方另一輛車，後車車頭保險桿破裂，但曾男主張，車子突然自己往後滑，經服務人員查詢「後台資料」確認當時檔位在R倒車擋，車主有踩下電門，檢察官認為曾男並非故意，予以不起訴，兩人宜循民事途徑解決，得再議。

曾姓車主因車輛WIFI問題進廠維修，在等待維修時，突然撞擊王姓駕駛的營業用自小客車，導致王男車輛保險桿破裂、前車牌變形，但他說，服務人員從副駕駛座下車並關上車門，車子突然自己就往後滑，撞擊後方車輛。

服務人員證稱，他下車後記錄車輛前擋風玻璃的車身碼，記錄完就回到辦公室查詢預約記錄，隨即聽到撞擊聲，但曾姓車主說，車輛是自己向後退，經技師查詢車輛的後台資料，確認當時曾男是有踩電門，而根據後車的行車紀錄畫面，曾男的倒車燈是亮起。

檢察官認為，前、後兩台特斯拉駕駛並不認識，也沒有任何爭執，難以認定曾男是故意倒車碰撞，應該是過失所致，與刑法毀損罪的構成要件有差異，雙方應循民事途徑解決，認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴。