台越警合作嚴查偷渡 11名台籍通緝犯遭遣返

柬埔寨因詐欺猖獗、人力需求旺盛，成為台籍嫌犯潛逃熱區，部分嫌犯甚至從越南陸路偷渡至柬埔寨西港地區。刑事局駐越南聯絡官與越南公安部合作，嚴加查緝偷渡台籍嫌犯。越南公安部出入境管理局在8月12日通報在越柬邊界地區查獲11名無護照的台籍人士，經刑事局查證身份後，11人都遭法院、檢察署通緝在案，且無出境紀錄，以偷渡方式入境越南，7日派遣12名幹員將11人押解回台。

刑事局在8月13日接獲情資後，立即成立專案小組溯源偵辦，並經協調在今日將11名通緝犯押解返台，將再深入了解嫌犯偷渡的目的，分析與柬埔寨案是否有無關聯，擴大查緝非法人口販運等行為，阻斷人蛇集團運送路線。

在11名通緝犯中，彭、吳、張、王姓4名男子為刑事局2020年在東歐查獲押解返台的電信詐騙嫌犯，這次再度被從越南押解返台。另名梁姓男子為刑事局2018年查獲風飛砂幫風北會組織犯罪主嫌，11名通緝犯均遭判刑確定。