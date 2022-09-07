苗栗縣泰安鄉觀霧國家森林遊樂區擁有多條森林步道。（謝明俊攝）

觀霧森林遊樂區可以遠眺聖稜線上大小霸尖山。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉觀霧國家森林遊樂區擁有多條森林步道。（謝明俊攝）

新竹林管處觀霧國家森林遊樂區擁有多條森林步道，包括月前開放自行車進入的大鹿林道東線，風景秀麗，動植物生態種類豐富，吸引越來越多許多遊客來訪，台灣好行從8月30日開闢觀霧線後，民眾反應熱烈，決定每個假日增開2個班次滿足遊客需求。

觀霧國家森林風景區內，擁有檜山巨木群步道、樂山林道、榛山步道、大鹿林道東、西兩線，其中全長約19公里的大鹿林道東線，是前往大霸尖山登山口最主要的通道，風景非常秀麗，雪霸國家公園管理處為了貫徹開放山林政策，於今年5月20日正式開放自行車進入林道，目前並對林道毀損路段整修，整修完工後更能提供遊客安全便捷的林道使用。

由於觀霧風景區遊客漸增，台灣好行觀霧線於8月30日正式通車，遊客反應熱烈，新竹林管處為服務更多熱愛觀霧的遊客，特別商請客運業者於國定假日增開加班車上山、下山共2個車次。

新竹林管處說明，想要前往觀霧國家森林遊樂區的民眾，可以由高鐵新竹站、台鐵竹東站搭乘台灣好行觀霧線前往，單趟票價300元，行車時間約180分鐘，平日每天往返4班次，假日則增為6班次。

新竹林管處長夏榮生表示，觀霧國家森林遊樂區保有自然原始的森林環境，擁有優美的林相及壯麗的風景，檜山巨木群步道可眺望紅檜巨木，在觀霧山莊可一賭壯闊的聖稜線，終年氣候涼爽，遊客前來避暑又可吸收芬多精，更是登爬大壩的前哨站，若是想收集觀霧的特色美景，推薦遊客選擇兩天一夜的行程，夜宿觀霧山莊，除了可賞美景、吃美食外，更可在幾乎無光害的夏夜，仰望萬點繁星!