中秋連假將至，桃園市連假期間舉辦眾多活動，其中大溪舉辦韭菜花節及桃園地景藝術節，又有大溪老街等知名景點，大溪警分局預估將湧現大量出遊車潮，警方特別列出易壅塞路段供民眾參考，提供建議替代道路，呼籲用路人提早因應。

一、易雍塞路段及管制措施：

國道3號大溪交流道、介壽路與員林路口（14時起實施圓環管制)、武嶺橋西端（14時起封閉武嶺橋往三元一街車流)、五岔路口、桃59-1線與台4線、兩蔣文化園區、台7線與台7乙線路口。

二、復興區台7線下山建議替代道路：

（1）往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。

（2）往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區。

三、大溪市區聯外建議替代道路：

（1）往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。

（2）往桃園方向遊客建議改由大鶯路接桃56線經由八德區往桃園。

另外，大溪老街老城區停車位有限，建議民眾可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場，大型遊覽車請停放橋頭停車場，同時警方也將派員於易壅塞路段加強疏導，請民眾配合執勤員警之疏導作為，以維交通秩序與順暢。