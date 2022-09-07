花蓮警分局將在中秋連假期間，針對市區易塞車路段和時段，加強交通疏導勤務及取締違規行駛及違停車輛，緩解市區塞車情況。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

中秋連假將至，花蓮恐湧入大批返鄉及旅遊人潮，屆時市區將被人車擠得水泄不通，因此花蓮警分局將對市區易塞車路段和時段，加強交通疏導勤務及取締違規行駛及違停車輛，緩解市區塞車情況。

花蓮市區金三角地段，名產、小吃店林立，同時又有許多觀光客必訪東大門夜市，不過市區路幅有限，恐無法即時消化過量車潮導致交通打結，因此，花蓮警分局規畫專案勤務，針對轄區內容易塞車的熱點時段、路段編排交通崗疏導。

花蓮警分局指出，中秋連假期間，將在市區中正路、中山路等重要路段（口）設置交通錐及連桿，禁止車輛迴轉及臨停，以減少車流衝突點，規畫警力維持市區商圈、東大門夜市、傳統市場及火車站周邊交通秩序，並加強取締違規行駛及違停車輛，避免民眾因貪圖一時方便，造成交通堵塞情形。

花蓮警分局提醒，市區若出現車多交通壅塞狀況時，警方會立即連線警廣播報「交通管制措施」、「即時交通路況」及「引導行駛替代道路」等用路資訊，請駕駛人多加利用。

此外，花蓮警分局表示，據統計，歷年連假酒後駕駛肇事率都有明顯增加趨勢，尤其是傳統節慶假期，今年中秋節有3天連假，民眾過節烤肉難免會喝酒助興，因此「酒後駕車」的情形恐隨之增加，駕車肇事率也將大幅升高，因此籲請駕駛人務必遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」安全法則，多加利用代駕，確保自己與他人的交通安全。