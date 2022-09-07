永豐金證券今(7)日舉行總經理交接，新任總經理由投資銀行處處長張李章隆升任接掌，原任總經理江偉源改派為永豐金證券（亞洲）董事長。監交人永豐金證券董事長朱士廷在交接典禮表示，過去幾年積極推動財富管理轉型、數位創新服務，獲利結構更為穩健，張李章隆從承銷基層做起，27年豐富歷練與永豐金一同成長，在已建立的優良基礎下接棒，擴大市場再創佳績。

新任總經理張李章隆表示，身為公司資深員工，深刻了解永豐金證券核心理念，主管們之間擁有互信與了解，公司發展大格局戰略清楚，風控建立完整，接下來將持續鏈結金控中長期策略發展，從提升市佔、持續數位化轉型、長尾客戶經營、財富管理、投資交易策略多元化等方向努力，與同仁團隊合作繳出好數字。

此外、提升資產投資績效亦是重點，張李章隆說，從投資銀行、自營、到商品能力，提升公司獲利，滿足更多客戶資產配置需求。張李章隆民國83年進入永豐金證券，一路由公司承銷部基層專員做起，歷經企劃處、承銷部及投資銀行事業處部門主管，公司資歷逾27年，是永豐金證券培育的優秀專業經理人才。

永豐金證券近幾年成績斐然，廣受市場及投資人肯定，朱士廷代表公司對江偉源任內的貢獻表達感謝與肯定表示，從完善制度到深化公司治理，近二年獲利持續成長，2021年合併稅後淨利達48.15億元創歷史新高。江偉源接下來將持續協助證券做營運轉型及海外事業拓展等相關業務，同時也擔任永豐金證券董事、永豐金證券(亞洲)董事長職務。

江偉源在交接時感性說到，永豐金證券有很優良的文化傳統，著重人的品質與誠信，公司的經營一直秉持兼顧公司成長及風險控制，要同時顧及客戶、公司、員工三方的權益與成長，很感謝與榮幸在永豐金證券服務20年。

從財富管理、複委託、數位金融，永豐金證券這幾年積極轉型發展，公司獲利結構調整更趨穩健。朱士廷表示，現在的永豐金證券和其他同業不一樣了，收入不只單靠台股，要找新市場、新機會，市場環境嚴峻，面對現實釐清原因，思考改變的作法，不能改變風向，但可以調整風帆調整戰法，一定可以做出不一樣的成果。