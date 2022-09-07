在晶片、電力股拉抬下，大陸A股7日由跌轉漲，滬指收報3,246.29點，漲0.09％，成交額人民幣（下同）3,686億元。深成指收報11,849.08點，漲0.42％，成交額4,985億元。創業板指收報2,570.80點，漲1.19％，成交額1,588億元。
盤面上，滬指7日橫盤震盪，創業板指開低走高，盤中大漲超1.7％，科創50一度漲近3％。
半導體族群強勢拉升，大港股份、嘉欣絲綢、萬業企業等漲停，安集科技、國芯科技等多股漲超10％。有色鋁類股大漲，天山鋁業、焦作萬方、雲鋁股份、神火股份漲停，中國鋁業漲超8％。
另外，電力、節能設備股午後大漲，上海電力、西子潔能、華光環能、華西能源漲停，龍源技術漲超17％。有色金屬、汽車一體化壓鑄、太陽能、熱泵等輪番走強，個股漲跌互現。主要行業ETF漲跌不一，半導體ETF漲2.5％，晶片ETF漲2.2％，傳媒ETF跌1.8％，消費ETF跌1.3％。
大陸商品期貨7日多數收跌，燃料油跌近6％，低硫燃油跌逾4％，菜籽油、豆油、原油跌逾3％，棕櫚油、滬錫、瀝青、焦煤跌逾2％。
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