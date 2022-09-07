7日，日圓續弱正式貶破144大關，對旅遊業來說本應是件好消息，無奈日本政府對抗疫規定還是不敢大幅放寬，也讓觀光業者在這波日幣續貶行情中，面臨看得到而吃不到的窘境。

日本政府又鬆綁邊境限制，入境旅客每日上限從2萬大幅提升到5萬，並取消赴日前須PCR採陰的要求。不過，日本算是全球主要經濟體中，開放程度算慢的。

日本航空指出，自8月宣布放寬政策後，訂位數量確實有增加，但只要觀光客仍需簽證才能進入日本，旅遊春燕不太可能會真正到來。另外，雖然入境日本人數已增至5萬，沒有外國觀光客大量遊日，就不能算是復甦。

6月算是過去兩年多以來，日本正式允許全球旅客入境的開始月份。不過，整個7月才有約8,000人來到日本，也就是現在1個月的數量，只是疫前1天的10分之1而已。

目前，赴日遊客在申請簽證之前，還是必須得先向合格的日本旅行社登記註冊才行，跟以前有近70個國家都不需要簽證來比較，現在每位想要遊日的人，可能需要好幾個月才能等到簽證。因此，也讓當地旅遊業者相當詬病。