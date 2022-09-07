為強化上櫃公司監理機制，櫃檯買賣中心與證交所研議13項強化監理措施，櫃買中心董事長陳永誠表示，上櫃公司必須即時並充分揭露財務業務重大資訊，確保投資人獲知資訊之即時性與透明度，且面對治理不善、虛偽隱匿，甚至涉有不法情事之上櫃公司，絕對審慎查核並從嚴處理。

鑑於近期發生上市公司法人股東改派代表人董事未辦理經濟部變更登記亦未發布重大訊息所衍生之公司治理等問題，櫃買中心於今天就強化上櫃公司監理機制召開記者會，由陳永誠親自主持，針對「資訊揭露」、「董事會職能」、「公司治理」、「會計師職責」及「借助外部單位」五大構面研議13項強化監理措施進行說明。

櫃買中心除加強公司治理主管職能之發揮及增加監理指標2項外，其餘11項係依個案情節採行，首先在修訂相關規章部分，櫃買中心表示，為加強公司治理主管職能之發揮：擬修訂「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，明列董事辭任、法人董事改派代表人或法人股東改派代表人董事應即通知公司及公司治理主管，另增列公司治理主管須協助辦理董事異動及審核獨立董事資格之適法性等，並規範公司治理主管如有違反相關職責規定者，得視違反情節輕重處以公司5萬至500萬元違約金，並要求公司應依其人事管理辦法懲處失職之公司治理主管。

再者，在增加監理指標部分，櫃買中心擬修訂相關規章，要求上櫃公司獲知董事長及總經理遭通緝時需發布重大訊息。另將董事長、總經理個人持有公司股票之質押比率納入財務報告實質審閱選案之指標。

就視個案情節採行之加強監理措施則有11項，包括重大股東會議案建請投保中心出席股東會，並要求公司就投保中心之提問及公司答覆情形發布重大訊息、就公司重大事項要求董事應落實董事職能、要求台籍董事逾董事會席次二分之一及台籍獨立董事不得少於2席、為強化法人董事改派代表人或法人股東改派代表人董事之管控，得要求會計師函證該法人以確認其代表人、限制會計師不得出具分攤責任之查核(核閱)意見、要求上櫃公司提供召開董事會議案，必要時請會計師列席參加董事會，並於議事錄登載會計師之意見、董事會通過之重大交易，必要時要求動支前需經會計師複核、訪談公司治理主管、內部稽核或獨立董事，以了解董事會運作情形，以及向外部機構取得相關資料。

針對有高度風險之轉投資事業者，櫃買中心除要求上櫃公司增加揭露轉投資事業相關資訊。例如與轉投資事業之交易往來金額、資金貸與及背書保證餘額等；亦要求上櫃公司之內部稽核應親赴重大轉投資事業執行稽核作業，並向上櫃公司之審計委員會及董事會報告。

陳永誠表示，櫃買中心致力於打造公平、公開、為投資人信賴之市場，並注重投資人的權益保障，所以規範上櫃公司必須即時並充分揭露財務業務重大資訊，確保投資人獲知資訊之即時性與透明度，且面對治理不善、虛偽隱匿，甚至涉有不法情事之上櫃公司，絕對審慎查核並從嚴處理。