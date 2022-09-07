逆局》周渝民（左圖）和《四樓的天堂》黃秋生是最大遺珠。（資料照片）

「第57屆金鐘獎」今（7日）揭曉入圍名單，最大爆點莫過於陳亞蘭以《嘉慶君遊臺灣》中「嘉慶君」一角，入圍戲劇節目男主角獎，將和《逆局》朱軒洋、《斯卡羅》查馬克法拉屋樂、《茶金》郭子乾、《華燈初上》楊祐寧、《茶金》温昇豪搶視帝寶座，是57年來第一次。評審團主委陳慧玲透露，陳亞蘭當初確實是報男主角，「他從年輕一路以來演過來，傳統戲曲傳承非常棒，雖然演一個少年，但有說服觀眾，唱腔身段聲線都是少年」。

陳慧玲提到今年台劇大躍進，「遺珠真的是大珠小珠落一地，今年真的太擠了！但是名額就這麼少，能入圍就是無上的光榮」，尤其是視帝更是競爭激烈，投了非常多輪，開會開到天黑才確定名單，「我們是很慎重看待每個名額，一開始都是設定5個獎項，如果發現真的票數太近真的抉擇不下，才會增個1、2項」，也特別點名《逆局》周渝民（仔仔），「初選投票出來我自己也傻眼，他演得很棒，但是1人就1票，沒有就是沒有」，以及《四樓的天堂》黃秋生，「他的表現大家都有看見」，還有《火神的眼淚》林柏宏、《俗女養成記2》天心、《斯卡羅》導演曹瑞原都很可惜。

謝盈萱今年同時以《俗女養成記2》和《四樓的天堂》2部作品入圍視后，陳慧玲說「這是剛好發生，我們沒有限制，2部表演都很精彩，《俗女2》更流暢更自然，《四樓》 1人分飾很多個角色，是個很淡定的戲但她跳出來，我們不能放掉她」。至於已故素人演員查馬克法拉屋樂以遺作《斯卡羅》入圍男主角，陳慧玲也大讚「他的演技非常穩，是很穩的力量。」而《茶金》入圍16項是今年最大贏家，陳慧玲也說「當然很優質，還有因是今年增加一些獎項，想鼓勵幕後工作人員，《茶金》幕後團隊實力也很堅強，技術獎項都入圍了」。