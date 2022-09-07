醫護人員持續防疫堅守崗位，雲林縣虎尾魅力商圈中秋送愛若瑟醫院。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮若瑟醫院持續防疫，中秋連假部分醫護人員堅守崗位，無法回家與親友共度佳節，虎尾魅力商圈7日捐贈中秋禮盒，感謝醫護人員的奉獻與付出。若瑟醫院院長李聰明表示Omicron亞型變異株BA.5逐漸成為國內主流株，約占所有確診案例40％，醫院的防疫措施仍須上緊發條，不能有所疏失。

虎尾魅力商圈理事長黃瀚緯及榮譽理事長程素鳳，7日帶領理監事、會員代表前往若瑟醫院捐贈中秋禮盒，致意在中秋節留守崗位值班、無法與家人團聚的醫療人員，由院長李聰明代表接受並回贈感謝狀，縣議員林文彬、黃美瑤、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘等人也到場與會。

黃瀚緯表示，非常感謝近3年疫情期間，所有醫護人員的辛勞，為了守護虎尾民眾，中秋節無法返家過節，也謝謝商圈夥伴相挺，成就這項有意義的事。商圈成立至今已近13年，這幾年疫情對於商家衝擊不小，但大家在心有餘而力尚足的情況下，一起來為醫護人員加油打氣，希望疫情早日消退。

李聰明說，商圈店家中秋送禮來慰勞醫護同仁，讓人備感溫馨，自疫情爆發以來，也有許多民眾捐贈各項物資，這些對於若瑟醫院同仁們來說，都是莫大的鼓勵與關懷。當前新冠肺炎疫情仍為嚴峻，希望民眾持續配合各項防疫管制，守護彼此健康，醫院也會持續守護雲林鄉親。

醫護人員指出，BA.5變異株逐漸成為國內主流株，9月起疫情有升溫趨勢，國內7日本土個案超過4萬例，確診個案新增26死，提醒民眾中秋團聚、烤肉還是要持續防疫，保護自己也保護他人。