林佳龍授戰旗給後援會幹部代表，藉此拉抬選情。（呂健豪攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍，今（7）日下午在競選總部舉行「新北市六師挺林佳龍後援會成立大會」，林佳龍除了再度重申未來的政策方向外，也根據媒體專訪新北市長侯友宜的內容，再一次批評侯「坐這山、望那山」，對於新北市民不尊重，同時承諾若是當選，也會重啟恩恩案的行政調查。

林佳龍競選總部今天共有建築師、會計師、律師、醫師、中醫師及牙醫師等6種專業職業相關公會，舉行「新北市六師挺林佳龍後援會成立大會」，形塑專業領域對林佳龍的支持，而林佳龍本人也親自授與幹部證書及戰旗，以此拉抬選情。

活動中林佳龍除了重申政策方向外，對於媒體今日刊登新北市長侯友宜專訪，侯表示對於2024會勇於承擔、接受挑戰等內容，林佳龍批評這是對新北市民的不尊重，不僅太貪心也太過政治算計，感覺2022新北市長選舉，只是他用來參選2024的墊腳石，是「坐這山、望那山」，心根本不在新北市長這個職務上。

另外對於自己到侯陣營批評，提出的願景都是照抄3個月前要參選台北市長的內容，喊出「新的台北」是把新北市民當備胎，林佳龍則指對手糾結於名詞之上，因為他提出首都圈的概念，就是要把台北跟新北放在一起看，雙北就是帶動首都圈的雙引擎，串連在一起帶動北北基桃到宜蘭1千萬人口的發展。

至於恩恩爸向新北市府提出國賠，全數遭到認定不符合國賠要件，林佳龍也批評是「球員兼裁判」，認為這是一個推卸責任、沒有同理心的官僚作風，更是對恩恩家屬的二度傷害，相信國人也沒辦法接受，所以若是當選新北市長，將會重啟恩恩案的行政調查，並邀請公正社會人士及專業代表一起討論後再決定是否國賠，另外也會公布所有錄音及相關資料，讓國人清楚明白案件的過程。

最後有關永和近日發生的分屍案以及有議員遭到恐嚇，林佳龍也批評，新北的治安在評比裡是落後的，也很常發生重大刑案，儘管侯友宜對於警察身份引以為傲，從刑警做到市長，但林佳龍則反諷，不能把市長當刑警來做，因為當市長要有城市規劃的願景，新北市升格12年沒有升級，侯還把新北市長當成台北縣長在做。