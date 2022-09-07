苗栗縣今天7日新增新冠肺炎本土確診1017例，其中男性455人、女性562人，年齡分布1歲以下至98歲，單日確診人數超過200人分別為頭份市215人及竹南鎮200人，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例11萬9100人，人口占比確診率達22.25％。

衛生局指出，中央推估這波BA.5疫情到年底可能會造成約200萬人感染，其中約95％到99％可能為未曾感染者，呼籲民眾盡速施打疫苗，避免感染後重症發生。有關次世代雙價疫苗並尚未到貨，中央流行疫情指揮中心宣布，未來將分2階段接種，追加劑與上1劑間隔至少3個月。

第1階段對象為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及低下者；第2階段涵蓋第1類醫事人員、機場港埠、居家檢疫人員及航空機組員／船員、機構與社福系統工作人員、50至64歲成人及18歲以上因外交、公務、洽商出國者。

另，因應疫情升溫，青少年以及成人追加劑接種間隔從原5個月以上調整為3個月以上；原僅供18歲以上接種的Novavax疫苗，也開放12歲以上青少年可以施打。

中秋連假將至，許多民眾會安排烤肉活動，縣長徐耀昌針對聚會活動防疫規定，提醒勤洗手、戴口罩、與不特定人士保持社交距離，除了飲食需求、拍照等例外情形得免戴口罩，外出仍應全程配戴口罩，且建議隨身攜帶洗手用品，注意個人衛生。

如果是逛夜市目前沒有限制不能邊走邊吃，但仍建議定點吃完，不要連續、長時間沒有配戴口罩，恐增加感染COVID-19風險。守護自己及家人健康，共同維護社區安全防線。