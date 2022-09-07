下周就要開學了，清華大學7日為大學部新生舉辦領航營，校長高為元勉勵新生在學業與生活等一連串的選擇中取得平衡，就像他之前應學生之邀拍攝歡迎新生的影片時，在校園裡騎乘電動滑板車，不論加速、煞車、轉彎，都要注意讓車子不致傾倒，同時抵達要去的地方。

清華大學指出，今年該校共有2400位大學部新生入學，其中包括320位外籍生，去年的新生領航營因疫情改為線上舉行，今年終於可以實體舉辦，許多新生都非常興奮期待。

今年的新生領航營以科技感的「未來城」為主題，由學生團隊負責籌備與規畫。領航營總召、原科院學士班學生潘彥致表示，將發給每位新生1枚特別設計的接觸型智慧磁扣。新生於為期3天的領航營期間，在校園各角落參與活動都可以磁扣辨認身分，除可累積積分抽獎，還有防疫實名制的功能。

新生領航營介紹校長高為元出場的方式也很具科技感，走道兩側的光條會隨著校長前進或後退而感應發光，進場時校長也熱情地與同學們碰手、打招呼。此外，學生團隊還以校長的肖像設計了1枚獨一無二的磁扣，當接收台感應到校長磁扣，台上的智慧語音助理立即念出「新生高為元」及入校時間、新生編號。

高為元笑稱，上任才4個月的他，也算是清華新鮮人，致詞途中他邀請各位新生站起身，與左右同學握握手、打招呼。他除歡迎新生加入清華大家庭，也告訴新生，從此刻開始，無論在學業或生活上都將面臨更多的選擇。

高為元回憶，他還在念高中時，家人就因工作遷往歐洲，把他1個人留在美國生活。每天都得面對一連串的選擇，小如早飯吃什麼？衣服需不需要洗？今天想不想上學？大如大學要去哪裡？念什麼？

他說，當時並不知道這就是獨立成長的過程，得為自己做的每1個選擇負責。

做好每項選擇並不容易，高為元勉勵新生，無論選擇為何，都要設法取得平衡。在學習、社團活動、交友、保留一些時間給自己之間保持平衡，未來進入職場，也記得要在工作與生活之間取得平衡，在薪水與人生意義取得平衡，「Life is a balancing act！生活就是保持一種微妙的平衡。」致詞的最後，校長拿起手機，以學生為背景，與同學們自拍合影，並即刻發布到IG即時動態。

清華大學教育與學習科技學系新生鄒芸熹表示，聽完校長的致詞後，讓她對於自己選擇來清華感到肯定，而且多了一點安心感。另1位教科系新生王儀蓁則說，未來4年的大學生活中，會記得追求多元的同時，也不要忘記往自己的選擇邁進。