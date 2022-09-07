中秋連假將至，民眾安排團聚出遊行程，交通部觀光局統計，雖然悠遊國旅補助僅到9月8日，住房不補助仍不影響國人連假出遊訂房意願，但根據統計，桃園市今年中秋前2天訂房率僅28.58％慘兮兮，僅高於台北市的23.83％，桃園市觀光旅遊局對此表示，桃園旅宿業仍有3成是防疫旅館，而中秋連假實際訂房率有4成左右。

桃園市觀光旅遊局指出，桃園是國門之都，轄內飯店、旅館目前仍有約3成當作防疫旅館，總計有30家、3318間房，住宿率則為74％，而桃園市扣除防疫旅館以外，實際提供一般民眾中秋訂房僅約7成的房間數，實際訂房率應為4成，其中，福容飯店訂房率有6成，古華飯店、和逸飯店、名人堂花園大飯店都有9成以上訂房率，而復興區民宿更達8成以上，度假型飯店和民宿皆一房難求。

觀旅局也說，配合中央悠游國旅補助，桃園市自7月起陸續推出「相聚在桃園2.0」團體旅遊補助、「桃園千元住宿金搶先用」住宿補助、「這樣遛桃園」遊程補助、「台灣好行半價」交通優惠、「風景區一律入園優惠票價」景點優惠，五大振興方案總投入預算約1600萬元，大部分的振興方案都還在進行中，而桃園市2015年累計至2021年，遊客人次成長從700萬次提升至2300萬次，觀光遊憩據點人數統計成長率居全國之冠，市府和觀旅業者共同合作，努力推展桃園市觀光發展。