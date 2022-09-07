台股今天再度重挫，台灣證券交易所董事長林修銘表示，台股基本面不錯，即使相較去年高基期，台股營收及獲利還是優於去年同期，相信一個程度還是回到基本面。證交所也持續希望上市公司實施庫藏股、放寬融資擔保品範圍及鼓勵舉辦法說會的方式，提振台股信心。對於是否祭出限空令，林修銘認為，基本面不錯情況下，限空令會謹慎看待，畢竟用措施手段對市場是一刀兩刃，除非特殊狀況，交易所對於重要措施會謹慎行使。

林修銘指出，通膨問題使得FED強硬措施產生效應，台股跟美股有連動，導致台股近期動盪，但FED的明確態度，應該已經適時反映，近期外資賣超也在收斂，台股短期是心理上的因素波動造成，但台股基本面還是維持良好。

上市公司今年以來營收獲利仍持續成長，上半年整體上市公司營收年成長14.21％，稅前淨利更較去年同期成長24.55％，其中海外投資（不含大陸地區）收益6,034億元，較去年上半年增加485億元，獲利金額為近10年同期最高。此外，雖然近期產業面臨庫存調整、大陸高溫限電等衝擊，上市公司累計1至7月營收仍較去年同期成長10.05％，其中共633家上市公司呈現營收成長，比重逾65％，顯示台灣資本市場成長動能持續強勁。