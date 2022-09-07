56歲劉嘉玲是演藝圈著名美魔女，和梁朝偉結婚14年恩愛如昔，近年來夫妻檔專注在商業投資有成，據傳香港至少坐擁10間豪宅，不過劉嘉玲的私下作風仍舊低調不奢張，常在社群分享貼日常生活。近日她到山上跑步，穿著一身跑步勁裝，拍下無修圖仍超美的照片，而下半身的不科學美腿更是驚呆眾人。

劉嘉玲今(7)日在微博曬出多張運動時的照片，可見她身穿綠色拉鏈上衣，並拉開領口處拉鏈透氣，臉上始終掛著淺淺的笑容，然而最值得注意的是，她下半身的路跑褲是緊身設計，完美勾勒出56歲時依然纖細的腿部線條；而她臉上沒化妝品痕跡，亦凸顯出自然又崇尚健康的生活態度。

劉嘉玲的腿部線條完美緊實。(圖/劉嘉玲 微博)

其實近年來，劉嘉玲已逐漸淡出演藝圈，過著半退休的生活。熱愛爬山跑步的她，常與香港影帝周潤發在山間跑步，更激喊這是「有效的美容」，她曾表示之所以愛上這項運動，全是5年前周潤發的啟蒙所致。多年下來，她堅持爬山做運動，有機會就外出呼吸新鮮空氣，以致年過50歲仍有超凍齡的外表。

劉嘉玲曾說，爬山有助美容保養。(圖/劉嘉玲 微博)

因此山間跑步貼文一出，立刻吸引網友熱議，紛紛留言：「這大長腿真美」、「真好有機會我也試試」、「女生也要活得精采」、「喜歡妳積極向上的心態」、「跑步身心愉悅一點不錯」、「這狀態真是絕了太美了」、「腿型好年輕」、「不少女神的秘訣：愛運動」、「我一個女的都覺得好看」、「運動的人最美」。