桃園7日新增4638例本土個案，衛生局長王文彥表示，確診個案數較昨日上升29.26％，年齡層分佈65歲以上占7.16％、18歲以下占22.85％，由於疫情有升溫跡象，呼籲長者幼兒儘速接種疫苗。

王文彥表示，明天（8日）上午8點至12點及下午1點至4點，將於15處社區接種站提供65歲至69歲長者第2劑追加劑疫苗接種服務，符合資格的市民皆可利用免費愛心計程車，前往各接種站接種。

王文彥說，針對變異株使本土疫情明顯升溫，18歲以下確診人口比率也上升，幼童較無法落實防疫措施，接種疫苗提升「群體免疫力」是最有效的防疫措施，為盡快提升幼童疫苗涵蓋率，各區衛生所9月份也將再開設嬰幼兒莫德納疫苗（滿6個月至5歲）、BNT疫苗（滿6個月至4歲）與兒童BNT疫苗（滿5歲至11歲）夜間及假日診。

王文彥另也呼籲，近日天氣不穩定，下雨後可能有積水情形，民眾務必落實居家環境孳生源清除，防範病媒蚊孳生，才能遠離登革熱的威脅，桃園為國門之都，境外移入登革熱風險較高，如果居家環境容易孳生病媒蚊，便可能產生本土登革熱案例，請民眾積極主動落實病媒蚊孳生源清除工作。

此外，有關桃園市居家照護辦理情形，王文彥說，目前在案數共2萬7209人，照護案件累計62萬9453人，已完成62萬5260人，累計完成率約99.3％。截至7日，桃園專責ICU開設38床、收治29人、空床數9床；專責病房539床，收治243人，空床數296床，收治比率約45.1％，醫療能量充足。