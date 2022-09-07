中共二十大前夕，官方持續反腐。中紀委公佈，今年3月落馬的第十九屆中央委員、最高人民法院常務副院長沈德詠被雙開（開除公職、黨籍），移交檢察機關審查起訴。中紀委並公佈其罪狀，包括公器私用，縱容默許親屬、秘書利用其職務影響充當司法掮客，大搞司法腐敗、權錢交易，並非法收受巨額財物。

68歲的沈德詠曾經擔任正部級的最高法副院長長達十年，是十八、十九屆中央委員，也是首位一級大法官落馬。據報，沈德詠的親屬和秘書也被扣留及協助調查。他落馬時擔任全國政協常委、社會和法制委員會主任。

中紀委公佈沈德詠的罪狀，包括喪失理想信念，背棄職責使命，罔顧黨中央三令五申，大肆干預插手司法活動，從公平正義的守護者淪為法律秩序的踐踏者，嚴重破壞司法公信力，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，違規接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊；違反組織原則，對黨不忠誠不老實，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用中違規為他人謀取利益。

公器私用，縱容默許親屬、秘書利用其職務影響充當司法掮客，把黨和人民賦予的權力當作謀取私利的工具；喪失紀法底線，執法犯法、靠案吃案，大搞司法腐敗、權錢交易，利用職務便利為他人在案件處理、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。