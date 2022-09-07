台北市長柯文哲致詞時笑稱，園區旁交通便利，從都市景觀角度看，此地一定大賣，只怕生意太好影響居民。（黃婉婷攝）

台北市長柯文哲（左）7日出席老房子文化運動計畫榕錦時光開幕記者會，現場寵物用品業者帶著小狗迎接，現場超熱鬧。（羅永銘攝）

台北市長柯文哲（右）7日出席老房子文化運動計畫榕錦時光開幕記者會後，現場體驗做日式糰子。（羅永銘攝）

座落於台北市金華街的日式宿舍群「原台北刑務所官舍」，2013年被指定為歷史建築，台北市政府攜手民間團體投入2億、歷經3年修復，7日以榕錦時光生活園區重新亮相，園內進駐咖啡、精油及甜品等15個品牌，還有和服體驗。台北市長柯文哲笑稱，園區旁交通便利，從都市景觀角度看，此地一定大賣，只怕生意太好影響居民。

台北市老房子文化運動已推動第9年，年底前將有22處具文資價值的老房子對外開放。其中原台北刑務所為台北監獄前身，1905年建成至今已有多年歷史，是日本政府在台北城外第一項大型公共建設，包括台灣新文學之父賴和、台灣文化協會創辦人蔣渭水皆曾被關押在此。

1998年，台北市文化局指定台北監獄圍牆遺蹟為市定古蹟，為台北刑務所文化資產保存之始，2013年將台北刑務所官舍登錄為歷史建築。2016年有4戶因火災焚毀，老屋急迫待修，市府投入1億4298萬餘修復，並以老房子文化運動媒合民間公司，由營運團隊再投入5847萬餘元，以「榕錦時光」為名，將跨齡社區參與、青銀創育成、長者生活服務及全齡飲食為核心，營造適合全年齡民眾共同體驗的生活園區。

柯文哲致詞時表示，北市文化資產超過500處，是全國文化資產數量最多的城市，光修復就是大問題，很難全靠政府出力，必須透過公私協力修復，活化文化資產價值再開放給民眾，但原刑務所宿舍群當前僅完成硬體修復，未來如何長期營運才是困難之處。

柯文哲說，北市專屬的老房子文化運動中，最成功的案例包括陽明山美軍宿舍群，預計年底前還會有2處開幕。期藉由提供文資修繕費用可以抵免房屋租金、使用費及相關稅金等優惠措施，吸引民間為北市的文化資產注入新生命。

柯文哲說，金華街原刑務所宿舍群交通相當方便，位在中正紀念堂、東門、古亭3個捷運中心據點，交通便利有達到一定的經濟規模，單從都市景觀的角度來看，他預期這邊一定會大賣，只怕未來生意太好影響到居民。