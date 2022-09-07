今年主題「透明大百科Glasspedia」於新竹公園內規畫主題館、特展區、科技互動裝置、透明市集4大展區。（陳育賢攝）

2022新竹市玻璃設計藝術節將於9日正式登場！今年主題「透明大百科Glasspedia」於新竹公園內規畫主題館、特展區、科技互動裝置、透明市集4大展區，展開為期近20天的視覺饗宴。

代理市長陳章賢表示，今年展出的玻璃藝術作品超過100件，有11件特地從國外空運來台，還有21件金玻獎得獎作品，件件精采豐富，他也感謝在地的玻璃工藝家為玻璃製造與藝術打下厚實基礎，及策展人、藝術家團隊導入科技元素、賦予玻璃工藝品全新生命力。

他指出，市府近年來以設計力導入公共建設，玻璃產業也不斷加入新元素，今年玻藝節大型戶外裝置「透明苑」首度結合「5G科技」，民眾透過手機就能體驗線上吹製玻璃。歡迎國人於中秋假期呼朋引伴，一同漫步新竹公園，享受美麗的玻璃藝術饗宴。

文化局長張馨之表示，2022年為聯合國「國際玻璃年」，彰顯玻璃對人類的重要性。今年玻璃設計藝術節視角聚焦於玻璃本身，從設計、城市、生活、文化、藝術及科技等面向探尋玻璃的各種可能性。

展覽中可看到康寧、琉園及在地的春池、台玻、華夏、東光玻璃，及竹塹玻璃協會、風城藝術玻璃作家協進會等多家新竹玻璃產業及協會積極參與的成果，展現新竹玻璃產業的生生不息，也期望將前人辛勤努力的成果融入新元素，讓新竹玻璃能持續發光發熱。

文化局說明，今年玻藝節4大主題活動包含：「透明大百科」、「透明博物館」、「透明苑」及「透明市集」，從科普小知識到生活大世界，帶領觀眾一同閱讀百種玻璃樣貌、近百年新竹產業、性格百樣的工藝創作者等大百科，展覽加入互動數位科技，在展現傳統工藝之餘，不忘打造虛實共構的玻璃體驗。