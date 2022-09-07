中秋烤肉已成為台灣節慶飲食文化的一部分，啤酒更是點綴歡樂氣氛的催化劑。知名早午餐品牌「麥味登」首度與台灣在地精釀啤酒品牌SUNMAI「金色三麥」聯名合作，限量推出採用花蓮鶴岡文旦柚釀造而成的柚子啤酒，以精釀技藝將啤酒萃入柚香，完全無添加人工化學香精與香料，風味自然清爽，季節限定的台灣在地「柚子啤酒」全台首批限量五萬瓶，麥味登門市限時預購中。

揚秦國際企業麥味登執行長卓靖倫表示，麥味登品牌為推廣及支持在地農業，已連續十四年與花蓮農戶直接採購鶴岡文旦，並透過麥味登門市銷售體系直接將優質的台灣老欉文旦柚送到消費者的手上。與在地小農的合作可以讓消費者以實惠的價格享受台灣優良農產品，達到小農與消費者雙贏的局面。而今年更以創新思維，攜手金色三麥共同打造柚子啤酒，希望讓所有消費者對於台灣農產與釀酒技藝的結合再次驚豔。

金色三麥釀酒師詹于慧表示，麥味登的柚子啤酒是採用花蓮鶴岡的老欉文旦柚做為輔助原料，透過金色三麥的釀造技藝，以拉格酵母低溫發酵的啤酒為基底，熟成的啤酒具有乾淨的風味，在釀造後期加入柚子汁並萃入柚子皮的香氣，成就多層次的風味。啜飲時果香撲鼻，入口時帶有柚子汁的清甜交錯啤酒花的微苦，口感清爽雅致，不論是單獨品嚐或是搭配餐點，各具風情。

麥味登x金色三麥跨界聯名「柚子啤酒」酒精濃度4.5％，每瓶容量350ml，建議售價新台幣155元，麥味登門市加購價單瓶129元，整箱1,500元。

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