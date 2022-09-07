聯合再生(3576)公告8月份自結合併營收為新台幣15.4億元，較上月成長20.6%，較去年同期成長46.4%。聯合再生能源2022年全年累計至八月合併營收為新台幣114.1億元，較去年同期大幅成長28%。

聯合再生能源今天也宣布，通過工業技術研究院(ITRI)進行最高等級風洞測試，為台灣首家通過(>十七級風速)風場驗證之產品。

太陽能模組的長期可靠及穩定的發電壽命是業主投資回報和投資商最重要的訴求，緊隨台灣大尺寸高功率太陽光電模組普及化，其抗風壓能力的要求也日趨重要。全球平均每年約有八十個颱風生成，其中以西北太平洋及南海地區發生頻率最多也最強，而台灣位處亞熱帶地區，季風顯著且天氣多變，一般每年七至九月為颱風季。颱風一般可以蒲福風級（Beaufort scale）定義，將風速分為十七級。強烈颱風相當於十六級以上的風，以過往蘇迪勒颱風為例，當時觀測到的風速為九級風，即發生多處太陽能板扭曲變形及遭颱風侵襲而嚴重受損的狀況，造成投資業主損失慘重血本無歸，颱風所造成之天災損失為案場投資不可忽視之風險項目。

然而過往多數太陽光電模組評估抗風壓能力多以實驗室荷重模擬方式進行，並未將產品送入實際風場中進行考驗。聯合再生能源因應此議題，優化模組設計及最高規格用料，並與供應商共同合作打造快拆式支架進行驗證之全套解決方案，並順利通過工研院符合國際標準的測試驗證方案，藉以驗證產品承受或抵抗環境應力的能力，找出產品技術上的問題並加以改善。

聯合再生能源次世代大尺寸模組(PEACH VLM系列產品)因應台灣在地氣候颱風多雨，採用優於海外之框材及強化截面設計，並以40mm框高增強鎖附強度，於模組材料規格上也堅持用料水準，除抗鹽害能力優異表現外，近期於工研院進行最高等級風洞測試，並通過(>十七級風速)風場驗證之產品，給予客戶更佳的服務與產品品質保障，創立雙贏佳績。