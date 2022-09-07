台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司(金融保險業)第二季財報，三商壽(2867)由於每股淨值低於票面，9月8日起暫停融資券交易。