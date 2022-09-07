《證交所》每股淨值跌破票面 三商壽明起暫停融資券交易 16:522022/09/07 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司(金融保險業)第二季財報，三商壽(2867)由於每股淨值低於票面，9月8日起暫停融資券交易。 廣閎科9月6日起得為融資券 《櫃買市場》廣閎科開放信用交易 KY股上半年稅前獲利年增近三成 #三商壽 #暫停融資券 #有價證券 #證交所 #每股淨值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》強化上市公司監理機制 證交所提13項措施 16:122022/09/07 財經 長榮現金減資 19日再啟航 04:102022/09/07 證券．權證 《證交所》證交所宅在家學習網 股市資訊管道一把抓 14:412022/09/05 財經 《金融股》台新銀推贈與型有價證券信託 提前布局財富傳承 15:522022/09/07 財經 《櫃買市場》櫃買、證交所強化監理 祭出13招 16:322022/09/07 財經 三家壽險上半年淨值比 不到3％ 04:102022/09/07 產業特刊 《航運股》長榮減資後19日再啟航 面對最大巨浪是它 11:402022/09/06 財經 證交所：買低價權證需審慎 04:102022/09/07 證券．權證 9月26日起 處置及分盤交易股 不再摸黑 19:352022/09/05 財經 《金融》債券評價損失 南山人壽上半年每股淨值剩下6.05元 07:382022/09/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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