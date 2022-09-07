De Beers「The Alchemist of Light高級珠寶展」即起至9日於台北101登場，邀請以《村裡來了個暴走女外科》入圍金鐘獎視后的蔡淑臻擔任開幕嘉賓，她以一襲黑色緊身魚尾禮服展現視后氣勢，完美駕馭De Beers總價近3億的珠寶作品，尤其垂墜在她美胸雙峰之間的Frozen Capture鑽石項鍊，最是耀眼奪目，要價近2億元，也是全系列最貴的珠寶作品。
蔡淑臻得知入圍金鐘獎的好消息時，正好在後台梳化準備登場，一時間還無法回神，笑說：「就很開心啊！除了開心，不知道該說些什麼！」，但愛美的她，第一想到的就是該穿什麼走紅毯，她表態希望能戴De Beers珠寶走紅毯，希望美麗的珠寶也能像今天一樣為她帶來一連串的好運氣。
蔡淑臻坦承自己的個性真誠又大剌剌、有點像戲裡的「暴走女醫師
，若沒見到珠寶，就不會特別想買，但一旦看到了，就不免心癢，成為她多接些好戲努力賺錢的動力，其中她最喜歡主石逾8克拉的
Frozen Capture鑽戒，拍照時還不時把玩欣賞，「我喜歡的鑽戒，至少都要3克拉以上耶！」
De Beers於6月底在巴黎發表「The Alchemist of Light」系列高級珠寶，總共有7套、45件珠寶作品，台灣是亞太區巡展的首站，總價近10億，De Beers也針對台灣VIP偏好大克拉鑽石的需求，特別引進一只以30.08克拉的鑽戒，要價近2.8億，也是矚目的焦點。
De Beers不僅以大克拉鑽石著稱，近年也著重珠寶設計與鑲工，蔡淑臻佩戴Frozen Capture套組，是以冰河中的光影折射為靈感，利用白水晶與鑲石的輝映，呈現冰雪融化時霧面、透明與鏡面等不同光線折射的效果，別具創意與巧思。
另一套Light Rays珠寶套組，是De Beers首度採用鈦金屬創作的珠寶作品，利用「陽極氧化」工藝在鈦金屬上打造漸層的色彩，詮釋日初或日落時太陽在天際閃耀光芒的壯麗美景。
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