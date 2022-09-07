De Beers「The Alchemist of Light高級珠寶展」即起至9日於台北101登場，邀請以《村裡來了個暴走女外科》入圍金鐘獎視后的蔡淑臻擔任開幕嘉賓，她以一襲黑色緊身魚尾禮服展現視后氣勢，完美駕馭De Beers總價近3億的珠寶作品，尤其垂墜在她美胸雙峰之間的Frozen Capture鑽石項鍊，最是耀眼奪目，要價近2億元，也是全系列最貴的珠寶作品。

De Beers珠寶展邀請以《村裡來了個暴走女外科》入圍金鐘獎視后的蔡淑臻擔任開幕嘉賓，以準視后氣勢完美駕馭珠寶之美。（陳俊吉攝）

蔡淑臻得知入圍金鐘獎的好消息時，正好在後台梳化準備登場，一時間還無法回神，笑說：「就很開心啊！除了開心，不知道該說些什麼！」，但愛美的她，第一想到的就是該穿什麼走紅毯，她表態希望能戴De Beers珠寶走紅毯，希望美麗的珠寶也能像今天一樣為她帶來一連串的好運氣。

De Beers珠寶展邀請以《村裡來了個暴走女外科》入圍金鐘獎視后的蔡淑臻擔任開幕嘉賓，以準視后氣勢完美駕馭珠寶之美。（陳俊吉攝）

蔡淑臻坦承自己的個性真誠又大剌剌、有點像戲裡的「暴走女醫師

，若沒見到珠寶，就不會特別想買，但一旦看到了，就不免心癢，成為她多接些好戲努力賺錢的動力，其中她最喜歡主石逾8克拉的

De Beers在台舉辦「The Alchemist of Light」珠寶展，Frozen Capture鑽石項鍊的主石重達20.1克拉，1億9900元。（De Beers提供）

Frozen Capture鑽戒，拍照時還不時把玩欣賞，「我喜歡的鑽戒，至少都要3克拉以上耶！」

De Beers在台舉辦「The Alchemist of Light」珠寶展，Frozen Capture鑽石戒指，3890元。（De Beers提供）

De Beers於6月底在巴黎發表「The Alchemist of Light」系列高級珠寶，總共有7套、45件珠寶作品，台灣是亞太區巡展的首站，總價近10億，De Beers也針對台灣VIP偏好大克拉鑽石的需求，特別引進一只以30.08克拉的鑽戒，要價近2.8億，也是矚目的焦點。

De Beers The Alchemist of Light系列Light Rays 皇冠造型戒指，可拆換設計，436萬元。（De Beers提供）

De Beers The Alchemist of Light系列Atomique 手鐲，670萬元。（De Beers提供）

De Beers The Alchemist of Light系列Midnight Aura 雞尾酒戒指，155萬5000萬元。（De Beers提供）

De Beers The Alchemist of Light系列 Ascending Shadows 圈形耳環，305萬元。（De Beers提供）

De Beers The Alchemist of Light系列Dusk Reflection頸鍊，可拆換成兩條手鍊，4045萬元。（De Beers提供）

De Beers不僅以大克拉鑽石著稱，近年也著重珠寶設計與鑲工，蔡淑臻佩戴Frozen Capture套組，是以冰河中的光影折射為靈感，利用白水晶與鑲石的輝映，呈現冰雪融化時霧面、透明與鏡面等不同光線折射的效果，別具創意與巧思。

另一套Light Rays珠寶套組，是De Beers首度採用鈦金屬創作的珠寶作品，利用「陽極氧化」工藝在鈦金屬上打造漸層的色彩，詮釋日初或日落時太陽在天際閃耀光芒的壯麗美景。