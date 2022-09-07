1名網友日前在路上目擊2輛工程車後方用繩子「拖著」交通錐，認為這樣方式很偷懶，質疑老闆為了省錢不願多雇用人力放交通錐；沒想到影片曝光，其他網友一面倒不認同PO，留言「很有創意啊，施工完馬上解除障礙，不影響交通」、「在沒有大型警示燈的情況下很聰明啊」、「這方式比封整段路好」。

該網友在臉書「爆料公社」發文分享，他日前在馬路上發現2輛園藝工程車緩速慢行，數名工人在車後頭跟著，疑似在割草除蟲，而工程車後方則用「繩子」拖著交通錐，第2輛車子後方則拖著3個交通錐，原PO分享影片說「奇葩、臺灣的工程車真的是奇葩！有這樣拖的三角錐施工法！」

網友在路上目擊2輛工程車後方用繩子「拖著」交通錐，認為這樣方式很偷懶，但其他網友確認為「很有創意啊，施工完馬上解除障礙，不影響交通」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友分享影片認為工程車放置交通錐的方式相當偷懶，認為用「拖行」的方式很不妥；但其他網友卻不認同原PO想法，留言「這樣的施工法很有效率」、「很棒的方法啊」、「很有創意啊，施工完馬上解除障礙，不影響交通，真聰明」、「在沒有大型警示燈的情況下很聰明啊，有事嗎」、「這方式比封整段路好，該做的安全也都有，又盡可能減少塞車」、「你去做看看，就會體會一直拿三角錐苦」。

原PO事後再度留言稱，這樣的施工法是違法的，因為老闆為省錢不願多雇用人力，不再請人在後面封路放三角錐，「台灣一些違法亂象，容易造成交通事故，且為省錢造成大家都低薪」。