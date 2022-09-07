苗栗老年人口占總人數17％，弘大醫院專門收治骨質疏鬆患者，經過4年多期間，跟各鄉鎮市里長合作，成功治療緩和骨鬆患者症狀，去年榮獲國際骨質疏鬆基金會認證，是台中以北唯一取得認證的地區醫院，院方希望透過提升骨科方面醫療品質，讓苗栗鄉親不用再舟車勞頓到外縣市，也能獲得妥善治療。

弘大醫院長鍾蝶起表示，苗栗縣總人口數約53.5萬人，其中65歲以上人口比率占18.07％，早已邁入高齡社會，而在台灣50歲以上男女的骨質疏鬆症盛行率為23.9及38.3％，而且隨年齢增加上升，65歲以上的骨鬆盛行率高達50.9％，骨質疏鬆或骨折都會衝擊身體健康和生活品質，台灣骨質疏鬆導致骨折的比例高居亞洲第1。

弘大董事長劉有漢說，院方2019年開始投入骨折聯合照護服務國際認證，去年2021年3月取得認證，目前全國僅27家，弘大更是台中以北唯一通過這項國際認證的醫院。他跟教授林高田等7位骨科醫師，共同組成骨折聯合照護服務團隊，打造院內「攔截骨折」目標。

劉有漢提到，院方長年投入治療骨鬆患者，4、5年來透過里長、社區推廣，協助長輩追蹤骨質密度，主動出擊找出骨鬆患者並給予治療，收案滿1年的患者，明顯降低「再度骨折」和「骨折後死亡率」，骨鬆骨折個案的死亡率已明顯降到3.7％，因為有此成果才能拿到國際認證銅獎殊榮。

縣長徐耀昌說，董事長劉有漢今年3月才獲頒「日本整形外科學會」認證的外科専門醫師，是目前台灣唯一擁有日本整形外科醫學頒發證書，2009年曾獲百大良醫殊榮，累積優化骨鬆友善環境，運用專業在院內「攔截骨折」，對守護鄉親健康助益甚大，未來鄉親必須就醫骨科時，將不必再舟車勞頓遠赴外縣市就醫。

而今天7日也是院方25周年慶，因此邀請縣長徐耀昌、衛生局長張蕊仙及醫師公會理事長李順安等人，聯袂舉行「骨折聯合照護醫院」揭牌儀式，象徵苗栗醫療大躍進。