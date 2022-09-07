中秋將至雲林縣優質文旦應景上市，多樣平台方便採購。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

中秋將至雲林縣優質文旦應景上市，多樣平台方便採購。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣文旦總種植面積約247公頃，年產量約5000公噸，主要集中於斗六市約197公頃、古坑鄉約25公頃，雲林縣政府為鼓勵縣內果農提高管理技術、生產高品質果品，每年輔導斗六市公所及斗六市農會辦理文旦品質評鑑活動，在果農用心栽培下，雲林大斗六文旦已成為文旦界的頂級品。

雲林縣長張麗善表示，雲林文旦果皮光滑且薄、果肉香軟有彈性又多汁，果香濃郁甜度高為其特色，且富含維生素A、B1、B2、C、膳食纖維、果膠、有機酸及礦物質等成分，搭配烤肉食用除了能解魚、肉的油膩感，酸甜的滋味更是充滿節慶味，是當季雲林良品的最佳代表水果。

張麗善說，雲林縣這幾年已在國內建置超過5000個雲林良品行銷點，不僅全家、全聯等超市都可買到雲林農產，民眾也可在無印良品及許多電商平台選購，甚至已陸續將農產品出口新加坡等地，透過國內外的多元行銷，幫農民找出路。

文旦採收期為白露前後，今年白露與中秋節時間相近，加上無法出口大陸的衝擊，國內市場銷售壓力大，張麗善呼籲大家多採購雲林優質文旦，解決文旦農燃眉之急。

縣農業處指出，中秋節即將到來，這段時間正是文旦柚收成的季節，今年雲林的文旦柚品質和往年一樣優質，甜度也相當高，非常適合中秋節送禮或自家享用，且文旦保存期長，從摘下來等待辭水後，不但汁多味美且有豐富的營養，多吃當季水果還可補充身體所需要的養分，推薦大家多多選購慢慢品嘗，認明雲林出產的文旦柚，品質絕對有保證。

農業處提到，因應近期大陸禁銷農產品的影響，張縣長除親自上陣結合農友拍攝文旦宣傳短片，並啟動「雲林良品電商平台」，推出滿千免運、滿額贈好禮、現金折扣等超大優惠，希望透過一系列促銷宣傳活動，幫農民度過文旦銷售難關。

此外，縣府也已洽談「全家行動購」、「7-ELEVEN線上購物中心」、「行政院農委會農遊券」、「台灣農產嘉年華電商平台」、「MUJI無印良品」等多元行銷管道及優惠促銷方案，受到各界響應，教會界已迅速訂購1萬箱、約5萬斤文旦，希望以拋磚引玉的方式，集眾人之力同心支持小農，鼓勵國人多加選購雲林在地優質農產品。

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