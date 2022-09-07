國民黨新竹市長參選人林耕仁的中華大學碩士論文遭指控涉嫌抄襲，新竹市議員劉康彥7日下午4時，前往中華大學具名向中華大學教務處遞交論文相關抄襲事證以及比對資料，正式向校方檢舉林的論文抄襲。

劉康彥呼籲，林耕仁不要再把責任推給學倫會，請林一定要親自站出來說清楚，為什麼要當學術慣竊？為什麼要長期瞞騙新竹市民？為什麼有勇氣公然說謊？

劉康彥也表示，林耕仁只要一天不出面自清，好好交代他兩本論文的文字、謝誌、目錄怎麼來，抄襲的陰影就揮之不去。