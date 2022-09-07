九合一選舉倒數不到3個月，「首都」是兵家必爭之地。日前民進黨台北市長候選人陳時中拋出「公廁三寶」政見，承諾在北市府管轄的公廁全面安裝免治馬桶，結果陳時中宣傳片「偷窺」畫面引爆爭議，導致他嚴肅人設大翻車。根據TPOC台灣議題研究中心最新數據，北市副市長黃珊珊在歷次爭議事件中，都能憑藉擔任民代及副市長的經驗，第一時間提出見解，獲得網友好評，可望成台北選戰中的最大贏家。

陳時中免治馬桶爭議後 媒體人預言：這人可能當選

TPOC台灣議題研究中心透過「QuickseeK快析輿情資料庫」最新數據指出，8月初以來藍綠白陣營的網路聲量可以看到，陳時中在爆發「公廁偷窺」爭議前，每日平均網路聲量約落在1.6萬左右，宣傳片公布被炎上之後，就創下了單日4.8萬的聲量，可以說是陳時中近一個月以來最受關注的議題，但多數討論內容對其宣傳影片抱持負面批評態度。反觀黃珊珊透過臉書發文質疑，「把偷窺當創意，把妨礙秘密與性騷擾當有趣，這難道是陳時中口中想要達到的『文明城市』嗎」，被網友讚爆。

數據更指出，陳時中、黃珊珊、蔣萬安的網路正負面聲量比例與好感度其實已經拉開差距，近一個月好感度最低的是蔣萬安0.33，負面聲量比例約18％，陳時中則以0.34好感度、負面聲量佔比15％「緊追在後」，黃珊珊好感度約0.5，居3人之冠，負面聲量佔比14％，算是3人中好感度最高者。

報導指出，面對蔣萬安的「佛系選舉」以及陳時中的「人設崩壞」，黃珊珊都能在歷次爭議事件中，憑藉擔任民代及副市長的經驗，第一時間提出見解，獲得網友好評，這次又趁著陳時中因公廁偷窺影片爭議刷了一波流量，顯示她仍然是藍綠陣營不可小覷的對手。