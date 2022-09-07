過去找房子需要花費大量時間與心力，可以說是要靠運氣、靠緣分才能找到命中的那間房，但隨著PropTech房地產科技的發展運用，專家表示透過網路、人工智慧、大數據演算或機器學習，可以依照需求精準配對合適物件，大大增加媒合的效率，突破時空限制，為買賣雙方省下不少時間與麻煩。

信義房屋轉型辦公室協理陳世強在Podcast《房屋聽信義》表示，房地產科技讓物件的配對推薦越來越精準。信義房屋除了招募許多數位科技人才，更推出「AI智能推薦」功能，結合信義房屋累積的龐大資料庫，包括客戶行為資訊、生活型態、帶看記錄、線上軌跡及線下資料等個人化資訊，以及地理空間的公開資訊，如物件格局、樣態、周遭環境與設施，整併後透過大數據的演算與AI機器學習，幫助客戶配對出最適合的物件，後續可以再透過智能賞屋以及現場看屋雙重確認。陳世強笑說，就像在家裡看串流影音平台，看了某部影片之後，平台會再推薦你可能想看的影片。

畢竟大部分人一輩子買房的次數可能不多，甚至就那麼一次，要在茫茫屋海中找到命定的房子其實並不容易，陳世強說到。尤其過去還沒有房地產科技時，一般人決定要買房，通常會開始找房仲，提出需求請房仲幫忙找到合適的房子，但這關係到是否可以找到可靠的房仲、房仲是否足夠了解需求，以及是否能掌握你想要的案源。

但是每一間房子的條件不同，每個人買房的需求也不同，往往需要花費大量時間與心力，甚至有時候以為自己買到最適合的房子了，又發現有另一間更適合或是價格更漂亮的，陳世強說，這或許不是房仲不夠了解客戶需求，而是可能就這麼剛好沒有找到而已，也因此，過去常說買房需要一點緣分。

「不管是房仲還是客戶，人總會有一個理解的極限值」陳世強說，因此透過數位科技反而能找到更多的可能性，智能推薦除了幫助買房客戶，不再需要靠運氣找到最適合的房子，對賣屋的客戶來說，同樣能更有效率的媒合到合適買方。據統計，從智能推薦推出以來，已幫助帶看及洽談量成長了3成，帶看量成長精準度也相對更高，幫助賣屋屋主快速進入洽談流程，節省時間心力更快賣出房子。

欲知更詳細內容，可上《房屋聽信義》Podcast了解：https://sinyipodcast.com.tw/podcast/sinyipodcast