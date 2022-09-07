基隆市都發處連續第7年推動山海工作營，並將於10日在太平國小舉辦基隆山海小市集。（基隆市都發處提供／張志康基隆傳真）

為突顯海港山城的絕佳生活體驗，基隆市政府都市發展處自2016年起啟動地方創生工作，邀請元智大學推動山海工作營，今年已經邁入第7年。山海工作營除再回到罾仔寮社區及改造後的太平國小校舍進行空間創作，並將於9月10日舉辦山海小市集暨成果發表活動。

都市發展處處長徐燕興表示，市府致力落實基隆港城丘的地理特色，已陸續完成東岸的希望之丘基隆塔工程及西岸城際轉運站、太平國小再利用等工程；除了硬體建設，基隆山城的生活想像也需要市民一起體驗、想像與實踐，因此市府105年起啟動地方創生工作，邀請元智大學推動山海工作營，今年邁入第7年。

今年也在太平國小舉辦基隆最高的山海小市集，除了基隆本地青年文創品牌及傳統老店，也邀請罾仔寮社區推出拿手招牌麻油雞飯、山城小弄枝仔冰及秘製滷味，邀請太平國小學生回母校團聚，也歡迎市民一起在基隆山海藍天下，在山城小徑與觀賞基隆港美景，共同感受山城生活氛圍與魅力！

都市發展處表示，山海工作營目前正由田原唯之、凌天、游孟書、陳曉朋、王弘志等建築及藝術領域導師帶領學員於太平國小進行創作，並將於9月10日（星期六）下午，舉行一場結合市集、音樂會的成果發表饗宴，敬邀市民與朋友踴躍參加!更多活動訊息請臉書搜尋「山海工作營」(https：／／tinyurl.com／3b7eb38r)。