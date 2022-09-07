中國軍演外商失信心！美國商業環境風險評估公司(BERI)2022年第二次「投資環境風險評估報告」出爐，台灣投資環境風險評比排名全球第6，比之第一次倒退3名，為近年來罕見。主因是中國軍演，兩岸緊張情勢升高，導致三大指標之一的「政治風險」大幅上升，排名重挫12名，拉低整體分數。

BERI一年會發布3次投資風險評估，以跨國企業調查為主，再參酌各國經濟數據作為評比標準，彙整出「營運風險」、「政治風險」及「匯兌風險」三大指標，作為企業到國外經商獲取利潤的機會與風險參考。

今年4月第一次報告，我投資環境風險評比(POR)排名全球第3名，總分62分，與過去績優生表現差異不大。然8月這次，排名竟降至第6名，分數58分。在列入評比的全球50個主要國家中，我們低於瑞士、挪威、加拿大、中國大陸、南韓，與丹麥、荷蘭同名次。

細看三大指標，營運風險指標全球第3名，次於美、澳。匯兌風險第2名，次於挪威，雖都仍是領先地位，可都比第一次報告掉了1名。

較嚴重的是政治風險指標，這次全球第36名，比今年第一次的24名，大幅倒退12名，風險比新加坡、中國大陸、日本都來的高。BERI表示，主因是俄烏戰爭，引發外界憂慮中國是否採取相同手段，另外美國眾議院院長裴洛西訪台推升兩岸緊張情勢。

經濟部指出，當時的緊張氛圍確實受全球媒體矚目，但軍演導致的地緣風險顯為短期因素，過後對台灣的經濟運作、海空航運及能源安全等三大領域並無影響，且還讓全球注意到我國全球供應鏈關鍵的事實。

經濟部有信心的說，不論從短期亦或長期來看，外商仍持續看好我國產業技術能力、製造優勢及穩定的優良投資環境。