全家X鰻料理江戶川推「鰻魚牛蒡飯」99元，14日開賣。（全家提供）

萊爾富分析民眾烤肉最愛海鮮為鮮蝦與干貝，推出高品質的「佐佐鮮日本生食干貝」。（萊爾富提供）

OKmart瞄準自煮風潮增設「生鮮冷凍專區」，包含厚切鮭魚切片也能就近買到。（OKmart提供）

「吃海鮮是奢侈的」近期引發社群討論，主打平價方便買的超商巧妙搭上熱潮，攻破這項觀點推一系列不奢侈海鮮鮮食，包含鰻魚便當、海鮮炒麵、飯糰等主食與點心，號稱百元內就能吃到五星級飯店名廚的手藝與老店經典美味，業者預期新品可帶動鮮食品項業績1至3成。

7-11近3年來南洋相關自有鮮食品項數已增加4成且銷量佳，因此「星級饗宴」首度與台北君悅酒店合作推4款南洋風味鮮食，其中「馬來西亞風味海鮮炒麵」以辣炒螃蟹醬加魚露、蟹膏調製而成的參巴醬，酸甜開胃，配炸豆干、馬鈴薯多種配菜提升飽足感，OPEN POINT APP會員優惠價只需1點加99元就能嘗到道地馬來西亞滋味。

全家去年推鰻魚系列鮮食創下年銷1.5億元成績，7日宣布攜手京都70年老店「鰻料理江戶川」開賣6款日式鰻魚料理，其中「鰻魚牛蒡飯」以外銷等級白鰻及經典蒲燒風味刷醬，鋪上道地日式牛蒡絲及金黃蛋絲打造層次，喜歡小點心的消費者也可試試「蒲燒鰻茶碗蒸」，柴魚高湯提鮮加頂級白鰻和經典配料，「全＋1社群電商」也可預購。

因應民眾自煮風潮盛行，加上中秋烤肉正夯， 萊爾富分析，烤肉食材熱銷冠軍是牛肉，其次則是鮮蝦、干貝等海鮮，因此開賣新鮮海產，包含通過日本認證分級的佐佐鮮日本生食干貝、入口即化的佐佐鮮海膽、還有新鮮國產直送的卡馬龍澎湖野生鮮凍大明蝦等；OKmart也瞄準即食即飲趨勢增設「生鮮冷凍專區」，目前全台以北部涵蓋率最高，超過8成門市皆有此服務，牛豬、魚類等肉品或海鮮都可輕鬆購入，喜愛鮭魚的饕客也可就近買到厚切鮭魚切片回家烹調。