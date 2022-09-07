9日起是為期3天的中秋節連假，家人團圓會聚餐烤肉，垃圾量也會顯著增加，桃園市環保局為此仍維持周收5日原則，僅周三和周日休息，3天連續假期裡除了周日（11日）停收外，其餘維持正常清運，讓市民可依原訂時間倒垃圾。

環保局長呂理德表示，依照往年中秋連假的經驗判斷，這時會是民眾家中垃圾較多的時候，為此清潔隊本於服務市民的心，遇到中秋節仍照樣收運，不過要請市民自行維持住家周遭環境整潔，待垃圾車時間到再將垃圾打包好拿出來，以便清潔隊後續收運作業。

呂理德指出，烤肉聚餐常使用到木炭、火種、瓦斯管等物品，使用完畢後務必要將使用過的木炭、火種等易燃物，先用水將餘燼澆滅降溫，才能作為垃圾丟到處理。另外瓦斯罐等高壓瓶罐，回收前應確定罐內已排空，要留意切勿敲打、壓扁、打洞，才能交給清潔隊員回收，這個小動作能保護清潔隊員免於回收過程產生的爆炸危險。

中秋連假期間許多家庭會聚餐，致使垃圾量變多，呂理德也提醒市民，倒垃圾時要多點耐心，而清潔隊同仁犧牲與家人團聚的假期，不畏烈日風雨為市容環境盡心盡力，應給予最大的鼓勵。此外，若想更精準的知道垃圾車抵達的時間，或者確認國定假日的收運時間，可以到環保局網站查詢，或者下載「桃園垃圾車」APP，便可以即時得知資訊。