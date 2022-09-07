日本名導小林政廣曾當過民謠歌手和編劇，1982年更榮獲「日本城戶劇本」，直到1996年小林政廣才當上電影導演，執導首部獨立製片電影《Closing Time》，2005年執導的電影作品《Bashing》獲得金棕櫚獎提名，後續在伊朗黎明國際電影節獲得評審團特別獎，並在東京新作家主義影展獲得大獎，在國際間名聲顯赫，不料7日卻傳出病逝消息，享壽68歲，令外界震驚。

小林政廣5年前發現罹患大腸癌，近年一直努力不懈與病魔對抗，但病情惡化太快、中途幾次復發，造成身體上極大負擔，這些年家人陪伴抗癌，妻子證實臨終前決定回到家中，在熟悉的環境由家人陪著走完最後一程，享壽68歲，家人們將遵照他的遺願，並未舉辦公開的葬禮儀式，希望僅由家人、親友送別。

小林政廣2005年執導的電影作品《抨擊（Bashing）》獲得金棕櫚獎提名，後續在伊朗黎明國際電影節獲得評審團特別獎，並在東京新作家主義影展獲得大獎，2007年執導電影《愛的預感》上映，獲得盧卡諾影展金豹獎、2007日本電影旬報年度最佳日片第十名作品，在影壇留下濃墨重彩的一筆。

小林政廣過去曾透露是菸癮很大的人，兩天都要抽兩包以上的菸，2007年入境奧地利參加維也納國際電影節時，曾被海關人員告知如果帶超過限額的菸草將被處以罰款，2008年參加鹿特丹國際電影節時在酒店的禁菸房吸菸，被酒店罰款175歐元，隨後搬到另一家酒店，他也曾在自傳中提到32歲後就開始每天喝酒，並在六個月後產生酗酒問題。