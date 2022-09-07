桃園雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「雲豹女Leopard-Girls」成員Wendy（林宛璇）身高175公分加上超有料身材，在隊內人氣超高，也因為是知名網紅團體「反骨男孩Wackyboys」成員孫生現任女友，經常被拿來和他歷任女友比較，引起討論；Wendy最近分享8年前學生時期照片，清純模樣和現在差很大，還強調沒有整形過，又自嘲「真的是黑歷史」。

Wendy目前是「雲豹女」啦啦隊成員外，也是一名模特兒，2020年她曾參加女團實境選秀節目《菱格世代》，當時就以甜美高䠷外型加上34C、24、35極致三圍，獲得關注與討論；另外Wendy和孫生穩定交往中，先前更大方同框孫生女神級前任林襄，被網友激讚很大度。

Wendy最近分享8年前學生時期照片，清純模樣和現在差很大，還強調沒有整形過，又自嘲「真的是黑歷史」。(圖/ 摘自Wendy林宛璇IG)

雖然目前是職籃休賽期，但Wendy不時會在IG分享福利照，尤其數不清比基尼照常常讓粉絲眼睛大吃冰淇淋；最近Wendy在限時動態上傳8年前學生時期模樣，厚瀏海長直髮加上清純稚嫩的臉蛋，和現在性感撩人形象差很大，Wendy害羞地說，「給大家看看8.9年前的我哈哈哈哈哈哈哈真的不像嗎」，還強調自己沒有整形。

在出賣自己8年前清純的模樣後，又崩潰地喊「真的黑歷史」，還說只是換個髮型，應該沒有差很多；許多粉絲看到稚嫩的Wendy都很驚喜，忍不住開玩笑，「孫生認得出來嗎」、「這太嫩了吧，高中生就是不一樣」、「看得出來從小就是漂亮妹子」、「以前和現在都正，羨慕孫生」。