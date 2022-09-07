陽明(2609)今日舉辦法說會，陽明表示，SCFI下跌，顯示全球需求端貨量在降低，塞港情況減緩，供給量相對穩定，艙位供給多於貨載需求。不過，陽明認為，塞港等物流問題並未完全排除，不需過度悲觀，明年農曆春節提早，農曆過年前為出貨旺季，不排除12月亞洲近洋線就會出現旺季行情。

陽明今年上半年貨櫃航運業務占整體營收約95％，散裝占約1％、物流占約4％；貨櫃航運的營收比重依區域來看，歐洲仍占最高約44％、美國占約33％、亞洲近洋與亞洲其他航線分占8％、15％，上半年總承載貨量為227萬TEU，與去年同期落差不大，貨量上則是歐洲占31％美國約25％、亞洲近洋約占28％、亞洲其他地區約占16％，陽明也強調未來將會加強亞洲近洋線的乘載量，並且持續開發亞洲如印度、南美等地。

對於下半年看法，陽明認為，俄烏和談可能性對於運價會有較大的影響，另外，大陸10月上旬20大會議召開，疫情清零政策的放寬，以及美國期中選舉的不確定因素，都可能影響到運價走勢。

至於法人關心長約價格是否調整，陽明指出，年初訂下合約價格的時候，貨方與船方都是樂觀看法，現在往前看的確都是偏高，陽明會務實看待每張合約，部分客戶尊重合約精神，過去現貨價高漲的時候陽明仍然執行合約價格未做調整，客戶現在也承諾不下調長約價回饋，但有很多船公司報價，必須做不同程度修正，因此，陽明會約每個客戶不同狀況做調整。

海運研究機構包括Drewry、Alphaliner和Clarksons均預估，2022年~2023年運能成長看法維持增加7～8％左右水準，需求普遍約3％，供給成長高於需求，顯示明年供過於求的狀況會拉大，對船公司的壓力增加。