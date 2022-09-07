「2022台中國際動畫影展」9月23日將登場，預計放映13部國際動畫長片及136部短片，主辦單位7日中午開始售票，邀請親子來觀賞大師級作品；值得一提的是，今年由法國安錫動畫影展另類長片大獎「北國奇遇記」、威尼斯影展最佳劇本金獅獎「繼園台七號」雙片開幕，而網路討論聲量超高的「犬王」也將搶先首映。

第八屆台中國際動畫影展邀請藝人黃小柔擔任代言人，台中市新聞局長鄭照新、台中市影視發展基金會執行長林筱淇等人，在售票記者會上揭開蓋住今年短片競賽獎座的紅色布幕，藉以象徵台中國際動畫競賽已接軌國際，將引領台灣動畫作品走上世界舞台。

鄭照新表示，今年影展的主題為「蛻變·新生」，象徵台中國際動畫影展走過疫情衝擊，希望動畫產業能宛如浴火重生、走向新的創作平台。

林筱淇說，今年影展短片競賽徵件數量創歷史新高，共有3014件來自世界各地的動畫好手報名，活動從9月23日展開，6天時間將於台中新光影城放映53場精彩節目，7日中午起開始販售預售票，全台7-ELEVEN機台與ibon線上售票系統都能購買，預售期間享100元優惠價，且今年推出「領路者套票」，8張票只要600元、限量50組。

主辦單位強調，今年影展採雙開幕片方式進行，由《繼園台七號》及《北國奇遇記》揭開序幕，其中，《繼園台七號》畫風唯美，帶領觀眾重溫60年代香港的絕代風華；《北國奇遇記》則是日本獨立動畫藝術家山村浩二的作品，以超現實的手繪畫風帶領民眾進行一場長途旅程。

閉幕片則選映日本鬼才導演湯淺政明執導的《犬王》，其透過日本傳統舞台藝術「能劇」作為題材，講述能樂師相互扶持的友誼。