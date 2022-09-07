自創「女兒不懂茶」品牌的林廷瑀， 薪傳父親茶工廠，打造成有質感的茶空間，邀請大家來玩茶、品茶。（莊哲權攝）

自創「女兒不懂茶」品牌的林廷瑀， 薪傳父親茶工廠，打造成有質感的茶空間，邀請大家來玩茶、品茶。（莊哲權攝）

自創「女兒不懂茶」品牌的林廷瑀， 薪傳父親茶工廠，打造成有質感的茶空間，邀請大家來玩茶、品茶。（莊哲權攝）

自創「女兒不懂茶」品牌的林廷瑀， 薪傳父親茶工廠，打造成有質感的茶空間，邀請大家來玩茶、品茶。（莊哲權攝）

高顏值的林廷瑀承接父親經營40餘年的台東鹿野紅烏龍有機茶園，自創「女兒不懂茶」品牌，近日更將自家茶工廠活化再生，打造新式茶空間，充滿質感的設計搭配縱谷田園景觀，令人驚艷，林廷瑀歡迎大家來玩茶、品茶，體驗「現代質感生活茶」。

走進位於鹿野鄉永安村的小茶屋，映入眼簾的是整面落地窗外的遠山及田園風光，室內的設計跟女主人林廷瑀一樣，典雅、溫柔而美麗，啜飲她跟父親聯手研發的5款不同風味有機紅烏龍，可以冥想，也可以聽聽「女兒」敘述這片土地的故事。

林廷瑀說，茶只是個媒介，透過情境式的產品名稱、包裝用色、排列圖騰、感性的文案、理性的風味輪設計，延伸至佐茶音樂歌單以及線上風味茶品配對等，可以直接感受到在地人文風情，傳遞台東鹿野茶文化。

氣質美女林廷瑀台東女中美術班畢業後考進大葉大學美術系，2018底返鄉跟著父親林潮意學習製茶技術，翌年就拿下全縣製茶技術冠軍，並以年輕人的視角，創立「女兒不懂茶」品牌，運用美術設計專長，以簡單的圖文，將茶葉知識傳達給網路新生代，今年更獲得全台茶道藝美學薪傳獎冠軍。

林廷瑀表示，從小在茶園、製茶的環境中長大，茶對她而言就是生活，取名為「女兒不懂茶」，是因為很懂茶的爸爸28歲就獲得神農獎，爸爸曾告訴她「在茶面前，茶永遠是老師」，因此，所謂的「不懂」，想要傳遞的就是謙虛及持續學習的心態。

她說，在「女兒不懂茶新式茶」裡，提供多元豐富的品茶體驗，歡迎大家來鹿野好好喝一杯質感生活茶。