秀燕重視偏鄉居民的健康，並感謝衛生所同仁們，為偏鄉居民默默地付出，守護偏鄉民眾健康。（台中市政府提供）

梨山地區無住院醫療設施且聯外交通不便，僅有梨山衛生所1家醫療院所，為守護民眾健康；梨山衛生所自2012年起與中山醫學大學附設醫院合作，提供定點門診、急性醫療照護等服務；市長盧秀燕7日特地到梨山衛生所，慰問長期守護偏鄉默默付出的醫療團隊，向雲端上的醫療天使致敬。

盧秀燕指出，她非常重視偏鄉居民的健康，梨山衛生所提供了定點門診、急性醫療照護服務、專科診療巡迴、駐診及緊急後送轉診；未來會持續努力，為偏鄉民眾提供更完善的服務。同時，也非常感謝衛生所同仁們，為偏鄉居民默默地付出，守護偏鄉民眾健康。

衛生局表示，該局自2012年起輔導中山醫學大學附設醫院，承作中央健康保險署「台中市和平區醫療給付效益提升計畫（IDS計畫）」，結合梨山衛生所提供各項醫療服務，如定點門診、急性醫療照護服務、專科診療巡迴及駐診服務等，平均每年服務約1萬餘人次。

衛生局長曾梓展說，和平區幅員廣闊，全區無住院醫療設施，特別感謝梨山衛生所醫療團隊及全體工作人員，全年無休24小時不間斷地默默付出、堅守崗位提供醫療服務。衛生局將持續提升偏鄉醫療照護，以提供在地就醫可近性！

衛生局強調，梨山地區歷經921地震後，中橫谷關至德基段嚴重坍方，道路時常中斷而與外界隔絕，民眾如有需求只能長途跋涉就醫，光交通往返時間就需要3至6小時。梨山衛生所肩負當地唯一醫療院所，提供許多一般衛生所沒有的醫療服務，如夜間及例假日門診、24小時急診待診及緊急後送轉診服務等。

曾梓展強調，當地曾有孕婦因羊水破裂至梨山衛生所就醫，衛生所立即啟動後送服務，行經谷關時已見胎頭在產道口，緊急後送至和平區衛生所由醫師進行接生，最後母女均安後送至台中榮民總醫院住院治療，圓滿完成任務。