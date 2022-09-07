雲林縣沿海鄉鎮急診多送麥寮長庚醫院，但急診量能不足，急重症大多後送臺大雲林分院虎尾院區，錯失黃金急救時間，縣議員林深呼籲縣府衛生局出面協調長庚醫療體系無論祭出什麼誘因，都務必在麥寮長庚成立急診醫療團隊，保障沿海鄉親遭遇事故時的救命時機。

林深7日在縣議會質詢，雲林縣的醫療城鄉差距大，如果在斗六、虎尾附近發生車禍或疾病發作，可馬上送台大雲林分院、成大斗六分院、若瑟醫院，而麥寮、台西、東勢、四湖鄉病患會送到麥寮長庚醫院，民眾以為送到大醫院就放心，殊不知送到麥長的急重症病患都要轉院。

林深說，他時常捨不得看到鄉親把人送到麥長，卻沒有急診團隊，轉院浪費時間，拖到連命都沒有了。麥長是一所回饋地方而興辦的醫院，縣府應該出面和台塑企業協調，急診醫療團隊一定要成立。

林深強調，麥長的黃院長很盡心盡力，但是急診醫療牽涉人命，他不得不講，麥長急診室發揮作用，沿海發生重大事故、車禍、工安事件才有辦法處理，不能老是以轉院處理，延誤救命時間。

衛生局長曾春美表示，麥長黃院長非常認真，個人蹲點15年照顧雲林鄉親，他積極招募長庚體系的名醫南下，衛生局也協助爭取衛福部的醫學中心資源，長庚體系醫院也有提供豐厚條件招募醫師到麥寮，但現在不是錢的問題，主要是生活機能問題，很多醫生不願意下來。

曾春美表示，衛生局一直在思考解決麥寮長庚的急診量問題，長久解決之道是等臺大虎尾醫院第二期工程的800床開設，後送20分鐘之內就能到達。

林深議員強調，看是要等1年、2年、3年都沒關係，縣府一定要出面協調， 只要有足夠的誘因，花1000萬元、2000萬元都要促成麥長具備急診團隊，這不僅是地方的期盼，也是做善事，可以救很多人。