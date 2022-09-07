林辰唏、程予希主演《第一次遇見花香的那刻》為台灣第一個入選柏林電視節的影集後，再度入圍第57屆金鐘獎5項大獎。（GagaOOLala提供）

《第一次遇見花香的那刻》入圍金鐘5個獎項。（GagaOOLala提供）

《第一次遇見花香的那刻》在國際影展大放異彩，遍地開花，挾海外氣勢風光回台，入圍今年第57屆電視金鐘獎，迷你劇集（電視電影）類：迷你劇集獎、最佳導演、最佳女主角、最佳女配角及最佳編劇等五項大獎。

身兼導演及編劇的鄧依涵到現在仍舊無法置信：「太緊張了！不敢看入圍直播，一直等到line訊息跳出朋友tag我，才敢點開。聽聞入圍五項大獎，腦中一片空白，恰好這個月在拍的電影剛殺青，今天晚上要把殺青酒當慶功宴，先喝再說」！

曾以《罪美麗》入圍2013年第48屆金鐘獎戲劇節目女主角獎的林辰唏，導演徐譽庭當時就曾讚林辰唏是天生演員。本屆再以《花香》入圍迷你影集最佳女主角獎，林辰唏第一時間恭喜簡訊收到手軟，「我已經迫不及待要參加這個派對了！謝謝一切祝福及肯定，謝謝一起造夢的每個人，我們繼續航行！」林辰唏說。

而甫拍完民視台慶大戲《決勝的揮拍》遠在國外旅行的程予希。以《花香》首次入圍電視金鐘獎：「其實完全不知道是今天公佈，因為在國外旅遊，正好在高速公路上開車，是看到手機一堆恭喜訊息才發現原來自己入圍了！！當下完全嚇到，真的超感謝被認可被看見，覺得很像做夢一般！」。程予希將與金鐘視后王琄、李雪、周采詩、姚以緹等實力派女演員爭奪本屆迷你劇集（電視電影）類最佳女配角獎。

2021年震盪女同界的迷你劇集《第一次遇見花香的那刻》講述已為人母的女同志婚後追求真愛的渴望與掙扎，劇情唯美浪漫又發人深省，已於全球最大同志影音平台GagaOOLala上熱映，第二季緊鑼密鼓籌備中，預計年底開機。