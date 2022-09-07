新北市中和2歲男童恩恩因確診病逝引發社會關注，恩恩爸向新北市政府、消防局、衛生局遞出國賠申請，各求償新台幣1元，審議結果昨（6）日才出爐，均認為國賠不成立，今日下午即有監察委員及調查員赴新北市消防局與副局長閉門開會，會議內容及是否帶走相關資料，消防局表示不便透露，但外界猜測應是為恩恩案而來。
據了解，今天下午2時30分2名監委帶同1名調查員低調赴新北市消防局，隨即上樓與消防局副局長閉門會議，至下午4時許離開。新北市消防局表示，監委等人今是到消防局視察，其餘則不便透露。
新北市中和2歲男童恩恩因確診病逝引發社會關注，恩恩爸向新北市政府、消防局、衛生局遞出國賠申請，各求償新台幣1元，審議結果昨（6）日才出爐，均認為國賠不成立，今日下午即有監察委員及調查員赴新北市消防局與副局長閉門開會，會議內容及是否帶走相關資料，消防局表示不便透露，但外界猜測應是為恩恩案而來。
據了解，今天下午2時30分2名監委帶同1名調查員低調赴新北市消防局，隨即上樓與消防局副局長閉門會議，至下午4時許離開。新北市消防局表示，監委等人今是到消防局視察，其餘則不便透露。
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